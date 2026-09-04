Xiaomi stellt Poco X8 Power Smartphone mit 10.000 mAh Akku und 100 W Laden vor

Die zu Xiaomi gehörende Marke Poco hat offiziell das neue Poco X8 Power Smartphone auf dem indischen Markt vorgestellt. Es wird erwartet, dass dieses Gerät den Mobilfunkmarkt mit seiner enormen Kapazität und seinen technischen Möglichkeiten revolutioniert, da sein Hauptmerkmal ein Silizium-Kohlenstoff-Akku mit 10.000 mAh ist, der trotz der hohen Kapazität eine kompakte Gehäusedicke beibehält. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com beträgt die Gehäusedicke des Smartphones trotz der riesigen Akkukapazität nur 8,65 Millimeter. Der vergrößerte Akku hat jedoch das Gewicht des Geräts beeinflusst – das Poco X8 Power wiegt 229 Gramm. Zum Vergleich: Das Vorgängermodell Poco X7 wog mit einem 5.500 mAh Akku 190 Gramm.

Display und Hauptmerkmale

Das neue Gadget ist mit einem 6,83-Zoll flachen AMOLED-Bildschirm ausgestattet, der eine 1,5K-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 120 Hz unterstützt. Das Display ist zudem mit HDR10+ und Dolby Vision Technologien integriert und erreicht eine Spitzenhelligkeit von 3500 nit. Der Bildschirmschutz wird durch Gorilla Glass Victus 2 gewährleistet, das über die Wet Touch 2.0 Technologie für die Bedienung mit nassen Händen verfügt.

Das Gerät kann auch als Powerbank fungieren und externe Geräte über Kabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 27 W aufladen. Der Akku selbst unterstützt vollständig die 100 W HyperCharge Schnellladetechnologie.

Leistung und Details zur Markteinführung

Als Basis für die Hardware-Plattform des Poco X8 Power wurde der Snapdragon 6 Gen 5 Prozessor gewählt. Das Smartphone ist mit einer hochwertigen 32 MP Frontkamera, Stereo-Lautsprechern und einem Fingerabdruckscanner unter dem Display ausgestattet. Zudem ist das Gehäuse nach IP69K-Standard vollständig gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt, und die Hauptkamera umfasst zwei Sensoren mit 50 und 8 MP.

Softwareseitig läuft das neue Produkt mit HyperOS 3 auf Basis von Android 16. Der Hersteller garantiert den Nutzern offiziell vier große Android-Updates und sechs Jahre Sicherheits-Patches.

Auf dem indischen Markt liegt der Basispreis des Smartphones bei 36.000 Rupien (ca. 380 Dollar), jedoch wurde für Erstkäufer ein spezieller Rabatt gewährt, der den Preis auf 33.000 Rupien (350 Dollar) senkt. Der Verkauf startet am 11. September dieses Jahres über die Handelsplattform Flipkart.