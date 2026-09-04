35-jährige Britin stirbt auf dem Mount Snowdon

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35-jährige Britin stirbt auf dem Mount Snowdon

GroßbritannienEine 35-jährige Frau ist gestorben, nachdem sie beim Abstieg vom höchsten Berg von Wales zusammengebrochen und das Bewusstsein verloren hatte.

Sophie Goodier-Byrd stieg vom Mount Snowdon ab, der auf Walisisch Yr Wyddfa heißt, als sie zunehmend erschöpft war. Kurz vor dem Ende ihrer Wanderung brach sie plötzlich zusammen und verlor das Bewusstsein.

Die Rettungsdienste wurden umgehend alarmiert. Die Retter trafen am Unfallort ein und versuchten eine Herz-Lungen-Wiederbelebung, konnten Sophie jedoch nicht mehr retten.

Als vorläufige Todesursache wurde vor Gericht ein Hitzeschlag infolge körperlicher Anstrengung angegeben.

Sophie, eine Kosmetikerin aus Birmingham, hatte sich nur wenige Tage nach ihrem 35. Geburtstag auf den Weg gemacht, um den Yr Wyddfa – Mount Snowdon zu besteigen.

Ihr Tod wurde bei einer ersten Untersuchung vor dem Caernarfon Coroner's Court offiziell registriert. Die Gerichtsmedizinerin Kate Robertson erfuhr, dass Sophie kurz nach ihrem Zusammenbruch auf dem Berg verstarb.

Die Untersuchung wurde vertagt und wird zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt. Eine vollständige Anhörung findet zu einem späteren Datum statt.

Spendenaktion für ihren 12-jährigen Sohn gestartet

Nach Sophies Tod wurde eine Spendenaktion zur Unterstützung ihres 12-jährigen Sohnes ins Leben gerufen.

Der tragische Vorfall ereignete sich am 10. Juli. Er geschah an diesem Tag.

Der Yr Wyddfa ist über 3.000 Fuß hoch und wird jedes Jahr von mehr als 600.000 Touristen bestiegen.

Gleichzeitig warnt die Verwaltung des Eryri-Nationalparks davor, die Besteigung des Berges auf die leichte Schulter zu nehmen. Experten betonen, dass sich die Wetterbedingungen auf dem Berg sehr schnell ändern können.

Touristen wird empfohlen, insbesondere bei heißem Wetter ausreichend Verpflegung und Getränke mitzuführen.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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