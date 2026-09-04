Journalistin enthüllt Geheimnis über Messi

Nachdem er seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft bekannt gegeben hat, Lionel Messiwurde von der Journalistin Veronica Brunati in einem emotionalen Artikel gewürdigt. Darin enthüllte die Journalistin, wie Messi ihr Hilfe anbot, nachdem ihr Ehemann, der Journalist Jorge „El Topo“ López, im Jahr 2014 verstorben war.

Jorge „El Topo“ López starb während der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, als das Taxi, in dem er saß, von einem Auto gerammt wurde, dessen Fahrer vor der Polizei flohen. Sein Tod war ein schwerer Schicksalsschlag für Brunati und ihre Kinder.

Brunati schrieb, dass Messi sie nach der Tragödie zum Trainingsgelände Joan Gamper einlud. Der Fußballer umarmte die Journalistin und fragte sie: „Was kann ich für dich, für Agus und Lucia tun?“ fragte er.

Dass Messi sich die Namen ihrer beiden Kinder gemerkt hatte, hinterließ bei Brunati einen besonderen Eindruck. Die Journalistin sagte, dass Messi noch einmal betonte, dass er bereit sei, ihr zu helfen.

Brunati erinnerte sich, dass sie ihn nicht um finanzielle oder andere Hilfe bat, sondern nur darum, ihre Kinder zu treffen:

„Messi sagte zu mir: ‚Ich möchte euch helfen. Was kann ich für sie tun?‘ Und ich sagte: ‚Lionel Messi bleib einfach du selbst. Meine Kinder werden sich freuen, dich zu sehen. Sie weinen viel. Ich möchte nur, dass sie wieder lächeln‘, sagte ich“, schrieb die Journalistin.

Brunati betonte, dass Messi ihr Kraft und Inspiration gab, um die schweren Tage zu überstehen. Ihrer Aussage nach gab ihr der Fußballer den nötigen moralischen Rückhalt, um mit ihren zwei Kindern allein um die Welt zu reisen und weiterhin über die Spiele der argentinischen Nationalmannschaft zu berichten.

„Dank Messi wurde mein Leben besser. Das Leben von El Topo und auch das Leben meiner Kinder. Denn Messi ist ein unvergleichliches Glück“, schrieb Brunati.

Die Journalistin merkte an, dass Messis größtes Vermächtnis nicht nur die gewonnenen Trophäen oder aufgestellten Rekorde sind. Das Glück, das er mit Menschen teilt, seine Güte und die menschliche Unterstützung in schwierigen Situationen sind von ebenso großer Bedeutung.

Am Ende ihres Artikels dankte Brunati Messi für alles, was er getan hat.