Plan zum Diebstahl von Samsung-Technologie vor Gericht aufgedeckt

In Südkorea hat ein Gerichtsverfahren um die Aneignung von Entwicklungen des lokalen Technologieriesen Samsung durch den chinesischen Speicherchip-Hersteller CXMT neue Details ans Licht gebracht. Unter Berufung auf vom Portal NoCut News veröffentlichte Gerichtsunterlagen berichten Ermittlungsbehörden, Project Hefei ein geheimes Dokument mit dem Namen zu untersuchen. Dieses Projekt enthielt den Plan des chinesischen Unternehmens, DRAM-Technologien zu erlangen, ehemalige koreanische Experten einzustellen und die eigene Produktion schnellstmöglich aufzunehmen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet darüber.

Der Anklage zufolge wurde dieses Dokument im August 2016 erstellt, nur wenige Monate nach der Gründung von CXMT. Ermittlungsergebnissen zufolge zielte das Unternehmen bereits im September desselben Jahres darauf ab, Zugriff auf die Process Recipe Plan (PRP) Datenbank zu erhalten, die detaillierte technologische Dokumente für Samsungs DRAM-Produktion enthielt. Bis Oktober war geplant, die wichtigsten Ingenieure des südkoreanischen Herstellers abzuwerben.

Technologischer Prozess und Dokumentenaustausch

In der Anklageschrift heißt es, dass die PRP-Dokumente etwa 620 technologische Vorgänge abdecken, einschließlich Informationen zu Ausrüstung, Verbrauchsmaterialien und Produktionsprozessen. Zunächst versuchte CXMT, den 18-Nanometer-Prozess basierend auf der Erfahrung ehemaliger Samsung-Mitarbeiter zu replizieren, was jedoch nicht ausreichte. Nach Erhalt der internen Dokumente entwickelte das Unternehmen einen eigenen Produktionsplan mit spezifischen Lieferanten und Ausrüstungsmodellen.

Die Staatsanwaltschaft behauptet zudem, dass die Dokumente unter Spezialisten verbreitet wurden, die zuvor bei Samsung gearbeitet hatten. Es wurde festgestellt, dass die Materialien interne Markierungen und Kommentare enthielten, die für die Unternehmensdokumente des südkoreanischen Herstellers charakteristisch sind. Im Rahmen dieses Aufsehen erregenden Falls wurde ein ehemaliger Samsung-Forscher namens Jeon zu einem der Hauptzeugen. Er war zuvor zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, weil er Teile der technologischen Dokumente manuell kopiert hatte, bevor er zu CXMT wechselte.

Wettbewerb in der Branche und Gerichtsverfahren

Das Gerichtsverfahren zu diesen technologischen Lecks läuft in Südkorea seit 2024 und hat bereits zu mehreren Verurteilungen geführt. Der Fall erregt vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung des chinesischen Unternehmens CXMT besondere Aufmerksamkeit. Das 2016 in Hefei, China, gegründete Unternehmen meisterte in kurzer Zeit die Produktion von DDR4-Speicher und ist heute einer der Hauptkonkurrenten globaler Giganten wie Samsung, SK hynix und Micron.

Es ist wichtig zu betonen, dass Project Hefei, das Volumen der übertragenen Technologien und alle Behauptungen über den geschätzten Schaden für Samsung derzeit lediglich die Position der südkoreanischen Staatsanwaltschaft und Gegenstand laufender Gerichtsunterlagen sind. Ein endgültiges Gerichtsurteil zu diesen Episoden wurde noch nicht verkündet.