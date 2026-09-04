Adler, dessen Tod erwartet wurde, nach drei Jahren lebend gefunden

Auf der schottischen Insel Mull wurde 2023 ein Vogel mit schwerer Flügelverletzung Kinky der Seeadler, drei Jahre später wieder gesund gesichtet.

Kinky fiel als Küken aus dem Nest und brach sich den linken Flügel. Experten befürchteten, dass es allein kaum überleben würde, doch es flog trotz der Verletzung davon.

Das Interessanteste war, dass Kinky in der folgenden Brutsaison immer noch von seinen Eltern gefüttert wurde. Dieses Verhalten wurde bei dieser Art zuvor nicht dokumentiert. Als die Eltern 2025 erneut mit der Brut begannen, verschwand Kinky aus dem Gebiet und sein Schicksal blieb ungewiss.

Doch im Juli 2025 Mull Charters sichtete ein Besatzungsmitglied, Blair Ketteringham, einen jungen Adler über dem Loch na Keal. Eine charakteristische Krümmung am Flügel bestätigte, dass es Kinky war.

Ein Jahr später tauchte Kinky wieder auf der Insel Mull auf. Er ist nun in guter Verfassung und kurz vor dem Erwachsenenalter. Die braunen Federn an seinem Schwanz werden allmählich weiß.

Seeadler erreichen die Geschlechtsreife normalerweise im Alter von etwa fünf Jahren. Daher steht Kinky noch eine weitere Herausforderung bevor: der Wettbewerb mit anderen Adlern bei der Suche nach einem Partner und einem eigenen Revier.

RSPB Botschafter Dave Sexton nannte Kinky einen „geborenen Überlebenskünstler“ und bekundete sein Interesse, dessen weiteres Leben zu verfolgen.

Es wird angemerkt, dass der letzte einheimische Seeadler in Großbritannien 1918 erschossen wurde. 1975 begann in Schottland ein Wiederansiedlungsprogramm. Derzeit gibt es in Großbritannien fast 200 Brutpaare.