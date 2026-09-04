Geheimnis der ältesten Friseurin der Welt mit 109 Jahren gelüftet

Die als „älteste aktive Friseurin der Welt“ bekannte Japanerin Shitsui Hakoishi verstarb am 1. September im Alter von 109 Jahren und 295 Tagen. verstarb.

Hakoishi wurde am 10. November 1916 in der Präfektur Tochigi geboren und überlebte als Sechsjährige das Große Kanto-Erdbeben von 1923. Mit 14 Jahren zog sie nach Tokio, um das Friseurhandwerk zu erlernen, und erhielt 1936 ihre Lizenz.

1939 heiratete sie Jiro Hakoishi, und das Paar eröffnete einen Friseursalon in Shinjuku. Sie hatten zwei Kinder. Doch der Zweite Weltkrieg veränderte ihr Familienleben.

1944 wurde ihr Ehemann zum Militär eingezogen und nach der Mandschurei geschickt. Jiro Hakoishi starb am 19. August 1945 in Tigers-Head in der heutigen chinesischen Provinz Jilin. Die offizielle Nachricht vom Tod ihres Mannes erhielt Hakoishi erst im Jahr 1953. erhielt.

Ihr Friseursalon in Tokio wurde bei einem Luftangriff am 10. März 1945 zerstört. Danach kehrte Hakoishi nach Tochigi zurück, zog ihre Kinder groß und setzte ihre Tätigkeit als Friseurin fort.

Nachdem sie 1953 ihren eigenen Salon eröffnet hatte, arbeitete Hakoishi über 70 Jahre lang. Im Januar 2024 erkannte LongeviQuest sie als älteste aktive Friseurin der Welt an. Im März 2025 würdigte sie Guinness World Records im Alter von 108 Jahren als älteste Friseurin der Welt.

Im Jahr 2021, im Alter von 104 Jahren, nahm Hakoishi am Fackellauf der Olympischen Spiele in Tokio teil und lief eine Strecke von etwa 200 Metern. Strecke.

Das einfache Geheimnis eines langen Lebens

Auf die Frage nach dem Geheimnis ihrer Langlebigkeit antwortete Hakoishi:

„Hege keinen Groll und lebe ehrlich“ — antwortete sie.

Sie riet den Menschen zudem, keine Angst vor anderen zu haben, nicht neidisch zu sein und sich nicht zu streiten. Außerdem betonte sie, wie wichtig tägliche körperliche Bewegung sei, um Beine und unteren Rücken stark zu halten.

Der Gouverneur von Tochigi, Tomikazu Fukuda, zollte Hakoishi Tribut und betonte, dass sie durch ihre „starke Lebensweise“ vielen Menschen Mut und Hoffnung gegeben habe.zollte Tribut.