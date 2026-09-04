Die offizielle Wiegezeremonie für das bevorstehende prestigeträchtige UFC Fight Night Turnier in Paris, Frankreich, wurde abgeschlossen. Der Hauptkampf des Turniers ist ein Leichtgewichtsduell zwischen Dan Hooker und Salahdine Parnasse. Für Fans von Kampfsport aus Usbekistan ist das mit Spannung erwartete Highlight des Abends unser Landsmann Nursulton Ruziboevim Duell gegen den berühmten und unkonventionellen britischen Star Michael „Venom“ Page.

Die intensive Konfrontation zwischen Ruziboev und Page

Beide Athleten, die im Mittelgewicht (bis 84 kg) antreten, haben das geforderte Limit erfolgreich erreicht:

Nursulton Ruziboev im Gewicht: Der usbekische Kämpfer wog 84,36 kg und zeigte damit, dass er in Topform für den Kampf ist;

Michael Pages Ergebnis: Der erfahrene britische Kämpfer, bekannt für seine schwer fassbaren und unvorhersehbaren Bewegungen im Oktagon, 83,91 kg wurde gewogen;

Bedeutung des Kampfes: Dieser Kampf ist eine riesige Chance für Ruziboev, in der UFC-Rangliste aufzusteigen und einen Sieg gegen einen der gefährlichsten Namen auf der Weltbühne zu erringen.

Wiegeergebnisse der Main Card: Hauptkampf und regionale Nachbarn

Auch die Teilnehmer der anderen Kämpfe auf der Main Card haben das Gewicht problemlos erreicht:

Hauptkampf (Leichtgewicht): Dan Hooker (70,3 kg) vs. Salahdine Parnasse (70,3 kg) — beide Anwärter gehen mit perfekten Ergebnissen in den Hauptkampf;

Leichtgewicht: Fares Ziam (70,3 kg) vs. Axel Sola (70,3 kg);

Weltergewicht: Daniil Donchenko (77,11 kg) vs. Punahele Soriano (77,11 kg);

Federgewicht: Curtis Campbell (66,22 kg) vs. Trevor Peek (66,22 kg);

Federgewicht: Losen Keita (66,22 kg) vs. Muhammad Naimov (65,77 kg). Das Duell zwischen dem tadschikischen Kämpfer Muhammad Naimov und dem kompromisslosen Keita stößt bei den regionalen Fans ebenfalls auf großes Interesse.

Prelim-Card-Kämpfer und Startzeit nach Taschkent-Zeit

Auch die Eröffnungskämpfe des Turniers versprechen einen harten Wettbewerb:

Teilnehmer der Prelim Card: Morgan Charriere (65,77 kg) vs. Felipe Lima (66,22 kg), Mario Pinto (114,3 kg) vs. Ryan Spann (115,66 kg), Oumar Sy (93,44 kg) vs. Modestas Bukauskas (92,98 kg), Nathaniel Wood (66,22 kg) vs. Pavel Andruska (66,22 kg), Michael Aljaruj (57,15 kg) vs. Fabia Saintes (56,69 kg);

Frauen und Mittelgewicht: Nora Cornolle (61,68 kg) vs. Claudia Sigula (61,68 kg), Matthieu Duclos (83,91 kg) vs. Luis Felipe Dias (83,91 kg), Delphine Benouis (52,16 kg) vs. Sofia Montenegro (52,16 kg);

Turnierzeit: Die UFC Paris Kämpfe finden morgen statt und beginnen um 21:00 Uhr Taschkent-Zeit.

Wie sollte Nursulton Ruziboev Ihrer Meinung nach auf die einzigartige unkonventionelle Schlagtechnik und den schwer fassbaren Stil von Michael „Venom“ Page reagieren – mit einem Takedown zur Submission oder mit harten Schlägen im Stand? Wie zuversichtlich sind Sie in Bezug auf den Sieg unseres Landsmanns? Hinterlassen Sie Ihre Prognosen in den Kommentaren!