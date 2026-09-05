Warum die Laptop-Preise steigen: Kosten für Schlüsselkomponenten erreichen 70 Prozent

·3·Technologie
Warum die Laptop-Preise steigen: Kosten für Schlüsselkomponenten erreichen 70 Prozent

Auf dem modernen Laptop-Markt sind gravierende Veränderungen zu beobachten, die zu einem drastischen Anstieg des Anteils der Hauptkomponenten an den Gesamtkosten geführt haben. Laut ixbt.com nähert sich der Anteil von CPU, RAM und Speichergeräten an den Laptop-Kosten innerhalb des letzten Jahres fast 70 Prozent. Dies berichtet Ixbt.com. nachrichten

Basierend auf Daten von TrendForce-Analysten sind die Preise dieser drei Hauptkomponenten im Vergleich zum Vorjahr um etwa das 1,5-fache gestiegen. Experten verglichen die Kennzahlen des ersten Quartals 2025 mit dem dritten Quartal desselben Jahres und stellten eine drastische Trendwende in der Marktdynamik fest.

Warum sind die Komponenten teurer geworden?

Der Preissprung bei Speicher und CPUs war besonders im dritten Quartal 2025 deutlich spürbar. Während diese drei Hauptkomponenten im letzten Jahr durchschnittlich 45 Prozent der Hardwarekosten eines Laptops ausmachten, ist dieser Wert heute auf 68 Prozent gestiegen.

Dieser Anstieg um volle 23 Prozentpunkte zeigt, dass die Kosten um fast das 1,5-fache gestiegen sind. Natürlich handelt es sich hierbei um einen Durchschnittswert, und der Endpreis kann je nach technischer Spezifikation und Kategorie des Geräts variieren.

Globale Marktauswirkungen und Prognosen

Dieser Anstieg der Komponentenpreise führt unweigerlich zu höheren Preisen für fertige Laptops. Experten prognostizieren, dass die Kaufkraft der Kunden aufgrund der steigenden Preise sinken wird.

Analysten kommen zu dem Schluss, dass das Laptop-Absatzvolumen bis Jahresende um 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr sinken könnte. Für den IT-Markt ist dies ein erheblicher Rückgang, der die Hersteller dazu zwingt, neue Strategien zu entwickeln.

LaptopsTechnologieTrendForceSpeicherProzessor
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Motorola bereitet die Einführung eines faltbaren Smartphones im Breitformat vorMotorola bereitet die Einführung eines faltbaren Smartphones im Breitformat vorGestern, 22:24Tecno präsentiert neues Konzept-Smartphone mit rahmenlosem DisplayTecno präsentiert neues Konzept-Smartphone mit rahmenlosem DisplayGestern, 21:26Samsung steigert Produktion erschwinglicher Smartphones vor dem Hintergrund der SpeicherknappheitSamsung steigert Produktion erschwinglicher Smartphones vor dem Hintergrund der SpeicherknappheitGestern, 20:52In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des SonnensystemsIn der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des SonnensystemsGestern, 18:29Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthülltLadeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthülltGestern, 14:50Chinas Yaogan-50 (02) Satellit ist im Orbit zerbrochenChinas Yaogan-50 (02) Satellit ist im Orbit zerbrochenGestern, 14:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen
Samsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen