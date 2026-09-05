Warum die Laptop-Preise steigen: Kosten für Schlüsselkomponenten erreichen 70 Prozent

Auf dem modernen Laptop-Markt sind gravierende Veränderungen zu beobachten, die zu einem drastischen Anstieg des Anteils der Hauptkomponenten an den Gesamtkosten geführt haben. Laut ixbt.com nähert sich der Anteil von CPU, RAM und Speichergeräten an den Laptop-Kosten innerhalb des letzten Jahres fast 70 Prozent. Dies berichtet Ixbt.com. nachrichten

Basierend auf Daten von TrendForce-Analysten sind die Preise dieser drei Hauptkomponenten im Vergleich zum Vorjahr um etwa das 1,5-fache gestiegen. Experten verglichen die Kennzahlen des ersten Quartals 2025 mit dem dritten Quartal desselben Jahres und stellten eine drastische Trendwende in der Marktdynamik fest.

Warum sind die Komponenten teurer geworden?

Der Preissprung bei Speicher und CPUs war besonders im dritten Quartal 2025 deutlich spürbar. Während diese drei Hauptkomponenten im letzten Jahr durchschnittlich 45 Prozent der Hardwarekosten eines Laptops ausmachten, ist dieser Wert heute auf 68 Prozent gestiegen.

Dieser Anstieg um volle 23 Prozentpunkte zeigt, dass die Kosten um fast das 1,5-fache gestiegen sind. Natürlich handelt es sich hierbei um einen Durchschnittswert, und der Endpreis kann je nach technischer Spezifikation und Kategorie des Geräts variieren.

Globale Marktauswirkungen und Prognosen

Dieser Anstieg der Komponentenpreise führt unweigerlich zu höheren Preisen für fertige Laptops. Experten prognostizieren, dass die Kaufkraft der Kunden aufgrund der steigenden Preise sinken wird.

Analysten kommen zu dem Schluss, dass das Laptop-Absatzvolumen bis Jahresende um 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr sinken könnte. Für den IT-Markt ist dies ein erheblicher Rückgang, der die Hersteller dazu zwingt, neue Strategien zu entwickeln.