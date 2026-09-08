MediaTek Helio G99+ vorgestellt: Neuer Chip für Budget-Smartphones

Eine aktualisierte Version des beliebten 4G-Prozessors für den Budget-Smartphone-Markt wurde enthüllt. Wie ixbt.com berichtet, hat MediaTek offiziell den Helio G99+ Chip vorgestellt, wobei der Fokus auf der Erweiterung der RAM-Kapazitäten liegt. Dies berichtet Ixbt.com .

Technische Spezifikationen und Modernisierung

Die neue Plattform behält die Kernarchitektur ihres erfolgreichen Vorgängers bei und wurde gleichzeitig an moderne Anforderungen angepasst. Der Prozessor wird weiterhin im 6nm-Verfahren von TSMC gefertigt.

Die CPU-Konfiguration bleibt unverändert: Sie umfasst zwei 2,2 GHz Cortex-A76 Kerne und sechs 2,0 GHz Cortex-A55 Kerne. Für Grafikaufgaben ist weiterhin die Mali-G57 MC2 GPU zuständig.

Die wichtigste Neuerung betrifft die RAM-Unterstützung. Während die Vorgängerversion mit LPDDR4X-Speicher bei einer maximalen Geschwindigkeit von 4266 Mbps arbeitete, unterstützt das Modell Helio G99+ LPDDR5X-Speicher mit Geschwindigkeiten von bis zu 5500 Mbps.

Fähigkeiten und Marktanforderungen

Andere technische Merkmale sind nahezu unverändert geblieben. Der Chip unterstützt weiterhin UFS 2.2 Speicher, Kameras mit bis zu 108 Megapixeln sowie ein Cat-13 4G-Modem mit Dual VoLTE-Technologie.

Experten betonen, dass diese neue Version keine grundlegend neue Plattform ist, sondern eine gezielte Modernisierung einer bewährten Lösung. Dies ermöglicht es Herstellern, neue Geräte ohne größere Hardware- oder Softwareanpassungen auf den Markt zu bringen.

Der Hauptgrund für die Entwicklung des Helio G99+ Chips sind die Veränderungen auf dem RAM-Markt. Globale Hersteller verlagern ihre Kapazitäten zunehmend auf teurere Produkte wie HBM, DDR5 und LPDDR5X.

Infolgedessen sinkt die Produktion von LPDDR4X-Speicher und dessen Preis steigt. Der neue Prozessor ermöglicht es Unternehmen, modernere und zugänglichere Speichertypen zu verwenden und gleichzeitig die Kosten für Budget-4G-Smartphones unter Kontrolle zu halten.