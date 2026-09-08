Überraschendes Team als Favorit auf Platz 1 der Champions League — Sensationelles Ranking!

Kurz vor Beginn der neuen Saison der UEFA Champions League haben angesehene Publikationen begonnen, ihre Prognosen zu veröffentlichen. Diesmal sorgt ein von ESPN veröffentlichtes Ranking für hitzige Diskussionen unter Fans. Wer wird laut Experten den europäischen Pokal in dieser Saison in die Höhe stemmen und wer sind die Hauptanwärter? Am Ende des Artikels enthüllen wir den überraschenden Außenseiter, der alle verblüfft hat, sowie die vollständige Liste der Top Ten.

Harter Wettbewerb unter Journalisten: Nicht der Verein, den alle erwartet haben!

Dieses Ranking wurde unter Beteiligung von 19 erfahrenen Reportern und Experten von Mediaset erstellt, die gebeten wurden, die Vereine zu benennen, die es in die Top Ten schaffen könnten. Nach den Regeln des Rankings steht Platz 1 für den zukünftigen Champion und Platz 10 für den Außenseiter, der alle überraschen könnte.

Die Hauptsensation: Unter den ESPN-Mitarbeitern erhielt der französische Gigant PSG die meisten Erstplatzierungen — insgesamt 9 Journalisten stimmten für sie.

Herausforderer: Das ambitionierte englische Team Arsenal wurde von 5 Experten als siegeswürdig erachtet.

„In dieser Saison werden neben den traditionellen Favoriten auch unerwartete Teams ernsthaft um den Hauptpreis auf europäischer Bühne kämpfen“, — heißt es in der Analyse der Experten.

Champions League Top Ten: Wie wurden die Spitzenvereine verteilt?

Die nach Expertenmeinung zusammengestellte Top Ten sieht wie folgt aus:

Platz Vereine Status nach Expertenmeinung 1 PSG Hauptfavorit (9 Erstplatzierungen) 2 Arsenal Hauptherausforderer (5 Erstplatzierungen) 3 Bayern München Ständiger Anwärter 4 Barcelona Gigant im Wiederaufbau 5 Real Madrid Erfahrener Turnierkönig 6 Manchester City Stabile und gefährliche Maschine 7 Inter Taktischer Krieger auf der Seidenstraße 8 Liverpool Angriffskraft mit hohem Tempo 9 Atletico Madrid Robustes und kampfstarkes Team 10 Manchester United Überraschender Außenseiter (10. Platz)

Wo liegt die Lösung und die Hauptintrige?

Obwohl viele daran gewöhnt sind, traditionelle Meister in dieser Liste zu sehen, ist der überraschendste Aspekt,, dass der 10. Platz im Ranking an einen Außenseiter ging, der alle verblüffte. Laut Experten verleihen der rätselhafte Zustand von Manchester United in dieser Saison und ihre unerwarteten Schritte dem Turnier eine besondere Intrige.Manchester United’s rätselhafter Zustand und unerwartete Schritte verleihen dem Turnier eine besondere Intrige.

Glauben Sie, dass PSG den Sieg in der Champions League in dieser Saison wirklich verdient hat, oder wird ein anderer Verein den Pokal holen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese interessante Nachricht mit Ihren fußballbegeisterten Freunden!