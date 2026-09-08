Die neue Saison der UEFA Champions League beginnt mit einem sehr spannenden Ereignis für usbekische Fans. Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abduqodir Husanov, beginnt heute seine Reise in der UEFA Champions League mit “Manchester City”. Die „Citizens“ reisen zum ersten Spieltag der Ligaphase nach Portugal, um gegen den FC Porto anzutreten. Wird Husanov heute in der Startelf stehen und welche Herausforderung erwartet ihn? Am Ende des Artikels enthüllen wir die wichtigste Spannung — die genaue Anstoßzeit und den Namen des Stadions mit allen Details.

Reise nach Portugal und eine unerwartete Chance in der Startelf

Husanov wurde in den offiziellen 22-Mann-Kader berufen, der nach Portugal gereist ist, was bedeutet, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der usbekische Verteidiger im heutigen Spiel zum Einsatz kommt.

Prognose der Zeitung AS: In den vorläufigen Aufstellungsinformationen wird erwartet, dass Husanov in der Startelf steht, und auf der Spielseite der Zeitung ist er in der “Manchester City”-Startelf gelistet.

Offizielle Bestätigung: Da es jedoch noch Zeit bis zum Anpfiff ist, ist es zu früh, dies als endgültige offizielle Aufstellung zu betrachten.

„Sollte er spielen, beginnt er die Champions-League-Saison 2026/27 mit “Manchester City” bei einem großen Spiel in Portugal“, betonen analytische Berichte.

Aktuelle Form der Teams und Statistiken vor dem Spiel

Beide Teams setzen die neue Saison erfolgreich fort und sind ungeschlagen:

Name des Clubs Aktueller Status und Ergebnisse der Saison Manchester City Das von Enzo Maresca trainierte Team hat alle drei Auftaktspiele in der Premier League gewonnen Porto Der portugiesische Club hat alle fünf Auftaktspiele in der heimischen Liga gewonnen

Die wichtigste Entscheidung und wann findet das Spiel statt?

Die wichtigste Frage, die viele interessiert, ist: Wann und wo findet dieses Duell gegen einen so ernsthaften Gegner statt? Die wichtigste Zahl und Lösung ist, dass, das Duell Porto gegen Manchester City im Estádio do Dragão am 8. September um 00:00 Uhr (in der Nacht zum 9. September) nach Taschkent-Zeit beginnt . Dieses Spiel wird zu einem echten Prüfstein sowohl für City als auch für Husanov.

Glauben Sie, dass Abduqodir Husanov für Manchester City in der Startelf stehen und die Angriffe von Porto stoppen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Nachricht mit Ihren fußballbegeisterten Freunden!