Samsung weist die Hälfte seiner 4 nm Kapazitäten für HBM4 Basis-Dies zu

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung hat einen erheblichen Teil seiner 4 nm Fertigungskapazitäten auf die Speicherproduktion umgestellt. Wie ZDNet berichtet, wurde mehr als die Hälfte – konkret 50-60 % – dieser fortschrittlichen Kapazitäten für die Herstellung von Basis-Dies für die nächste Generation von HBM4-Speichern reserviert. Dieser strategische Schritt ist auf die stark steigende Nachfrage nach Komponenten für KI und Hochleistungsrechensysteme zurückzuführen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es ist bekannt, dass Samsung zu den führenden Anbietern von Chips auf Basis von 2 nm Standards zählt. Da solche SoCs jedoch noch begrenzt sind, werden die primären Halbleiterprodukte des Unternehmens weiterhin mit 4 nm Technologie gefertigt. Aktuell wurde ein Großteil dieser Kapazitäten an die Infrastruktur angepasst, die für die Erstellung moderner Speichermodule erforderlich ist.

HBM4-Architektur und Basis-Dies

HBM (High Bandwidth Memory) besteht aus einem speziellen Stapel mehrerer DRAM-Chips. Das Fundament dieser komplexen Struktur bildet der Basis-Die. Obwohl der Speicher selbst mit völlig anderen Methoden und technologischen Prozessen hergestellt wird, wird der Basis-Die, der als Grundlage dient, auf Linien gefertigt, die üblicherweise für logische SoC-Chips verwendet werden.

Genau aus diesem Grund hat Samsung mehr als die Hälfte seiner Gesamtkapazitäten des 4 nm Prozesses der vorherigen Generation für diese Aufgabe mobilisiert. Laut der Quelle beträgt die Gesamtkapazität der entsprechenden Produktionslinien 30.000 Silizium-Wafer pro Monat. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, den Bedarf an modernsten Speichermodulen stabil zu decken.

Experten sind der Meinung, dass die rasante Entwicklung von KI-Technologien und der Ausbau von Rechenzentren die Integration von Speicher und Prozessoren weiter vorantreiben. Samsungs Zuweisung der 4 nm Linien für HBM4 Basis-Dies steht im Zusammenhang mit der Notwendigkeit, sich schnell an Marktanforderungen anzupassen. Infolgedessen strebt das Unternehmen an, seine Position im Segment für Hochgeschwindigkeitsspeicher weiter zu festigen.