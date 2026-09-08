USA fordern von zentralasiatischen Staaten den Stopp des Handels mit dem Iran

Washington hat seine Politik gegenüber Teheran drastisch verschärft und geht entschieden gegen die Länder der Region vor. Wie Axios berichtet, wurden die US-Botschaften angewiesen, von den zentralasiatischen Staaten den sofortigen und systematischen Stopp jeglichen Handels mit dem Iran zu fordern. Welche Risiken verbergen sich hinter diesem Ultimatum und wie wirkt sich das auf die Handelsbeziehungen Usbekistans mit dem Iran aus? Am Ende des Artikels enthüllen wir die entscheidende Frage: das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern und die konkreten Zahlen zu den für unsere Wirtschaft wichtigen Korridoren.

Die harte Demarche der USA und die Sanktionsdrohung

Laut US-Beamten könnten Staaten, Unternehmen und Privatpersonen, die weiterhin Geschäfte mit dem Iran tätigen, mit schweren Sanktionen belegt und vom Dollarsystem ausgeschlossen werden.

Der Kern der Forderungen: Über diplomatische Kanäle wird gefordert, illegale kommerzielle Aktivitäten iranischer Unternehmen zu identifizieren und zu unterbinden.

Die Reaktion Zentralasiens: Bisher wurde die offizielle Reaktion der Staaten der Region auf diese Forderung nicht bekannt gegeben.

„Jede Person oder jedes Unternehmen, das weiterhin mit dem Iran handelt, könnte sanktioniert und vom Dollarsystem abgeschnitten werden“, warnen US-Beamte.

Kennzahlen der Handelsbeziehungen zwischen Usbekistan und dem Iran

Obwohl die wirtschaftliche Zusammenarbeit Usbekistans mit dem Iran keinen großen Anteil am gesamten Außenhandel ausmacht, ist sie von strategischer Bedeutung für Logistik und Infrastruktur:

Art der Kennzahl Daten und Mengen Handelsvolumen (Januar–Juni 2026) 305 Millionen Dollar (ein Anstieg von 37,5 % gegenüber dem Vorjahr) Anteil des direkten Handels Weniger als 1 % des gesamten Außenhandels Usbekistans Gemeinsame Projekte Derzeit werden 29 Investitions- und Produktionsprojekte umgesetzt

Die wichtigste Lösung und das Transitrisiko

Die für viele wichtigste Frage ist: Warum ist diese unumgängliche Forderung für Usbekistan so heikel? Die entscheidende Erkenntnis und Zahl ist, dass, obwohl der direkte Handel gering ist, fast 9 % der gesamten Importe Usbekistans (darunter 14,8 % der technologischen Ausrüstung) sowie etwa 10 % der Exporte (Textilien und Baumwollfasern) über iranische Häfen und Verkehrskorridore abgewickelt werden.

Was glauben Sie, wie sich diese US-Forderung auf die Logistik Zentralasiens und die Außenhandelsbeziehungen Usbekistans auswirken wird? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse mit Ihren Liebsten!