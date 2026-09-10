Apple erhöht Preise für ältere iPhone-Modelle nach neuen Veröffentlichungen

Apple hat seine neuesten Flaggschiffe vorgestellt — das iPhone 18 und das iPhone Duo, das erste faltbare Smartphone in der Geschichte der Marke. Während die Aufmerksamkeit jedoch auf die neuen und teuren Geräte gerichtet war, erhöhte der Tech-Gigant die Preise anderer bestehender Modelle auf dem Markt um 100 Dollar. Diese Änderung spiegelte sich sofort im Online-Shop des Unternehmens wider und löste Diskussionen unter den Kunden aus. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com wirkte sich die Änderung der Preispolitik auch auf Smartphones älterer Generationen aus. Insbesondere lag der Einstiegspreis für das iPhone 16 bei 799 Dollar, das iPhone 17e bei 699 Dollar und das iPhone 17 bei 899 Dollar. Zudem wird das iPhone Air Modell nun für mindestens 1099 Dollar verkauft. Die Preiserhöhung war auf einigen internationalen Märkten, insbesondere in Indien, noch deutlicher spürbar, wo ein Anstieg von fast 20,5 Prozent verzeichnet wurde.

Eine ungewöhnliche Änderung der Preispolitik

Dieser Schritt gilt für Apple als etwas ungewöhnlich. Normalerweise führte die Einführung einer neuen iPhone-Generation zu einem Preisrückgang bei älteren Modellen. Diese Preiserhöhung kam für Experten jedoch nicht überraschend, da solche Spekulationen in den letzten Monaten auf dem Technologiemarkt aktiv diskutiert wurden. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Produktion der Modelle iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max eingestellt.

Als Hauptgrund für die Preiserhöhung wird ein globaler Mangel an Speicher- und Storage-Chips genannt. Die sprunghaft gestiegene Nachfrage nach solchen Komponenten durch KI-Unternehmen und Cloud-Rechenzentren hat die Kosten in der Branche in die Höhe getrieben. Zuvor hatte der ehemalige Manager Tim Cook in einem Interview mit dem Wall Street Journal betont, dass das Unternehmen die steigenden Kosten nicht vollständig auffangen könne und gezwungen sei, seine Preispolitik zu überdenken.

Marktwettbewerb und zukünftige Auswirkungen

Nach dem Anstieg der Speicherchip-Preise hatte Apple bereits im Juli die Preise für seine Mac- und iPad-Geräte nach oben angepasst. Experten glauben zudem, dass die Erhöhung der iPhone-Preise auch darauf zurückzuführen sein könnte, dass Hauptkonkurrenten wie Samsung und Google ebenfalls die Preise für ihre Produkte anheben. In diesem Wettbewerbsumfeld versucht Apple, seine profitable Position zu behaupten.

Andererseits hat das Unternehmen sein neues Upgrade-Programm gestartet, das es Kunden ermöglicht, den Smartphone-Preis in bequemen monatlichen Raten zu zahlen. Apple hofft, dass dieser Finanzmechanismus den Preissprung für die Verbraucher etwas abfedert und die negativen Auswirkungen auf das Verkaufsvolumen minimiert.