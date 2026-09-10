Apple erhöht Preise für ältere iPhone-Modelle nach neuen Veröffentlichungen

·4·Technologie
Apple erhöht Preise für ältere iPhone-Modelle nach neuen Veröffentlichungen

Apple hat seine neuesten Flaggschiffe vorgestellt — das iPhone 18 und das iPhone Duo, das erste faltbare Smartphone in der Geschichte der Marke. Während die Aufmerksamkeit jedoch auf die neuen und teuren Geräte gerichtet war, erhöhte der Tech-Gigant die Preise anderer bestehender Modelle auf dem Markt um 100 Dollar. Diese Änderung spiegelte sich sofort im Online-Shop des Unternehmens wider und löste Diskussionen unter den Kunden aus. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com wirkte sich die Änderung der Preispolitik auch auf Smartphones älterer Generationen aus. Insbesondere lag der Einstiegspreis für das iPhone 16 bei 799 Dollar, das iPhone 17e bei 699 Dollar und das iPhone 17 bei 899 Dollar. Zudem wird das iPhone Air Modell nun für mindestens 1099 Dollar verkauft. Die Preiserhöhung war auf einigen internationalen Märkten, insbesondere in Indien, noch deutlicher spürbar, wo ein Anstieg von fast 20,5 Prozent verzeichnet wurde.

Eine ungewöhnliche Änderung der Preispolitik

Dieser Schritt gilt für Apple als etwas ungewöhnlich. Normalerweise führte die Einführung einer neuen iPhone-Generation zu einem Preisrückgang bei älteren Modellen. Diese Preiserhöhung kam für Experten jedoch nicht überraschend, da solche Spekulationen in den letzten Monaten auf dem Technologiemarkt aktiv diskutiert wurden. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Produktion der Modelle iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max eingestellt.

Als Hauptgrund für die Preiserhöhung wird ein globaler Mangel an Speicher- und Storage-Chips genannt. Die sprunghaft gestiegene Nachfrage nach solchen Komponenten durch KI-Unternehmen und Cloud-Rechenzentren hat die Kosten in der Branche in die Höhe getrieben. Zuvor hatte der ehemalige Manager Tim Cook in einem Interview mit dem Wall Street Journal betont, dass das Unternehmen die steigenden Kosten nicht vollständig auffangen könne und gezwungen sei, seine Preispolitik zu überdenken.

Marktwettbewerb und zukünftige Auswirkungen

Nach dem Anstieg der Speicherchip-Preise hatte Apple bereits im Juli die Preise für seine Mac- und iPad-Geräte nach oben angepasst. Experten glauben zudem, dass die Erhöhung der iPhone-Preise auch darauf zurückzuführen sein könnte, dass Hauptkonkurrenten wie Samsung und Google ebenfalls die Preise für ihre Produkte anheben. In diesem Wettbewerbsumfeld versucht Apple, seine profitable Position zu behaupten.

Andererseits hat das Unternehmen sein neues Upgrade-Programm gestartet, das es Kunden ermöglicht, den Smartphone-Preis in bequemen monatlichen Raten zu zahlen. Apple hofft, dass dieser Finanzmechanismus den Preissprung für die Verbraucher etwas abfedert und die negativen Auswirkungen auf das Verkaufsvolumen minimiert.

AppleIPhoneTechnologieSmartphoneBusiness
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Honor Magic 9 Pro Max Kamerafunktionen vorgestelltHonor Magic 9 Pro Max Kamerafunktionen vorgestelltHeute, 00:50Neue Apple Watch Funktion hört Gespräche mit und fasst sie zusammenNeue Apple Watch Funktion hört Gespräche mit und fasst sie zusammenHeute, 00:28Apple stellt sein erstes faltbares Telefon vor: Das Duo-Modell wurde mit KI entwickeltApple stellt sein erstes faltbares Telefon vor: Das Duo-Modell wurde mit KI entwickeltHeute, 00:27Apple stellt 2nm A20 Pro Prozessor vorApple stellt 2nm A20 Pro Prozessor vorHeute, 00:23Apple stellt Funktion zur Überprüfung der Echtheit von iPhone-Fotos im KI-Zeitalter vorApple stellt Funktion zur Überprüfung der Echtheit von iPhone-Fotos im KI-Zeitalter vorGestern, 23:59Apple stellt sein erstes faltbares Smartphone vor — das iPhone DuoApple stellt sein erstes faltbares Smartphone vor — das iPhone DuoGestern, 23:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht