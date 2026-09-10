Neue Apple Watch Funktion hört Gespräche mit und fasst sie zusammen

Bei seiner neuesten Präsentation stellte Apple neue Audio-Intelligenz-Funktionen für seine Smartwatches vor. Demnach verfügen Apple Watch Series 12 und Ultra 4 Geräte nun über einen speziellen Assistenten, der Gespräche aufzeichnet und Zusammenfassungen erstellt. Laut ixbt.com ermöglicht diese Neuerung die automatische Analyse täglicher Interaktionen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die neue Funktion namens Siri Recap extrahiert wichtige Informationen aus Gesprächen, indem sie Umgebungsgeräusche analysiert. Mithilfe der Apple Intelligence Technologie werden automatisch Titel, Zusammenfassungen und Kernpunkte für Gespräche erstellt. Benutzer können die generierten Zusammenfassungen bequem über die Siri App einsehen.

Datenschutz und Anpassungsmöglichkeiten

Unternehmensvertreter betonten, dass es möglich ist, diese Funktion dauerhaft aktiviert zu lassen, nach einem Zeitplan zu konfigurieren oder vollständig zu deaktivieren. Systeme, die ständig Umgebungsgeräusche analysieren, werfen naturgemäß Fragen zum Datenschutz auf. Dennoch unterscheidet Siri Recap nicht zwischen den Stimmen der Gesprächspartner und speichert keine rohen Audioaufnahmen.

Zudem wurde die neue Live Rewind Funktion eingeführt. Damit können Benutzer durch zweimaliges Drücken der Digital Crown die letzten 15 Sekunden eines Gesprächs abrufen und eine Zusammenfassung erhalten. Diese Daten sind Ende-zu-Ende verschlüsselt und mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen geschützt.

Weitere Funktionen der Audio-Intelligenz

Die neuen Audio-Funktionen beschränken sich nicht nur auf die Aufzeichnung von Gesprächen. Apple Watch Geräte bieten nun auch den Shazam -Dienst, der Lieder sofort erkennt. Dies zeigt, dass Apple zur Now Playing Funktion von Google aufgeschlossen hat.

Darüber hinaus ist die Uhr nun in der Lage, laute Umgebungsgeräusche wie Sirenen, Alarme, Türklingeln oder Babygeschrei zu erkennen und den Besitzer zu benachrichtigen. Diese Neuerungen zielen darauf ab, den Alltag der Benutzer sicherer und komfortabler zu gestalten, ähnlich wie die Funktionen bekannter Apps wie Granola und Circleback.