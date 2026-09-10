Apple stellt sein erstes faltbares Telefon vor

Auf seiner ersten Herbstpräsentation unter der Leitung des neuen CEO John Ternus präsentierte Apple seine neuesten Geräte, darunter das lang erwartete erste faltbare Smartphone sowie Gadgets der nächsten Generation. Laut Ixbt.com stieß die Veranstaltung mit dem Titel "Surprise and Sunshine" in der Technologiewelt auf großes Interesse und markierte einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der Marke. Dies berichtet Techcrunch.com. berichtet.

Das Hauptaugenmerk des Unternehmens lag auf dem faltbaren Telefon namens iPhone Duo. Dieses Gerät verfügt im aufgeklappten Zustand über ein 7,6-Zoll-Retina-Display, während der externe Bildschirm 5,4 Zoll misst. Apple-Vertreter betonten, dass das neue Gerät von der Multitasking-Fähigkeit der iPad-Tablets inspiriert wurde.

iPhone Duo Funktionen und Kamerasystem

Das innere Display des faltbaren Smartphones ist mit einer speziellen Unter-Display-Kamera ausgestattet, die ein Vollbild-Erlebnis bietet. Das Gerät bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 31 Stunden Videowiedergabe auf dem inneren Bildschirm und bis zu 44 Stunden auf dem äußeren Bildschirm. Die technischen Daten umfassen eine 48 MP Fusion-Hauptkamera sowie eine 48 MP Ultrawide-Kamera mit 2-fachem optischen Zoom.

Zudem können Nutzer wie bei anderen faltbaren Geräten Selfies mit der Hauptkamera aufnehmen und das Bild über den externen Bildschirm in der Vorschau sehen. Das speziell für das iPhone Duo entwickelte Scharnier besteht aus Grade 5 Aluminium und enthält über hundert spezialisierte technische Bauteile, um ein reibungsloses Öffnen und Schließen zu gewährleisten.

Neuheiten der iPhone 18 Pro Serie

Auf der Veranstaltung wurde auch die iPhone 18 Pro-Linie angekündigt. Obwohl sie das Design ihrer Vorgänger beibehält, konzentrieren sich die wichtigsten Neuerungen auf die Kamera. Die neue Pro-Serie-Kamera ist mit einem 48 MP Sensor mit variabler Blende ausgestattet, die von sechs dünnen Lamellen gesteuert wird.

Es wird erwartet, dass dieses System die Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich verbessert und die Aufnahmegeschwindigkeit erhöht. Im Softwarebereich wurden neue professionelle Steuerelemente eingeführt, darunter Weißabgleich, Verschlusszeit, Blende und Histogramm.

Die neue "Photographic Styles"-Funktion des Geräts bietet eine größere Flexibilität bei der Steuerung von Textur und Körnung. Darüber hinaus ermöglicht die neue Kamera 4K-Videoaufnahmen im Dolby HDR Vision-Format sowie die Anwendung filmischer Effekte nach der Aufnahme.

Es wurde bekannt gegeben, dass der Startpreis des iPhone Duo bei 1.999 Dollar liegt und es in zwei Farben mit 256 GB Speicher erhältlich sein wird. Vorbestellungen für das Gerät beginnen am 16. Oktober dieses Jahres, und ab dem 23. Oktober wird es in den Regalen der Geschäfte zu finden sein.