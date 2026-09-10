Apple stellt 2nm A20 Pro Prozessor vor

Das neue A20 Pro System-on-a-Chip, das offiziell von Apple vorgestellt wurde, markiert einen bedeutenden Wendepunkt auf dem Smartphone-Markt, da es erstmals auf 2nm-Technologie basiert. Laut ixbt.com bildet diese fortschrittliche Plattform das Herzstück der neuen Flaggschiff-Generation — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max sowie das lang erwartete erste faltbare Smartphone, das iPhone Duo. Dieser Prozessor setzt mit seiner hohen Leistung und modernsten technologischen Lösungen neue Maßstäbe in der Mobilfunkbranche. Dies berichtet die Nachricht.

Die Architektur des A20 Pro umfasst ein Sechs-Kern-CPU-System, von denen zwei Hochleistungs-Super-Core-Einheiten und vier energieeffiziente Kerne sind. Laut Unternehmensangaben arbeiten die Super-Core-Einheiten 20 Prozent schneller als die SoC-Äquivalente der vorherigen Generation, während die kleineren Kerne mit speziellen neuronalen Beschleunigern ausgestattet sind. Aufgrund dieser Kennzahlen bezeichnet Apple diese Entwicklung als Prozessor auf "Desktop-Niveau" und als den schnellsten unter den Smartphones.

Grafik- und KI-Fähigkeiten

Der Grafikbereich wurde dank einer neuen Sieben-Kern-GPU erheblich verstärkt. Apple meldete einen Leistungszuwachs von 40 Prozent bei bestimmten Aufgaben, eine erweiterte Speicherbandbreite sowie eine Verdoppelung der Geschwindigkeit bei FP8-Berechnungen, die aktiv für KI-Aufgaben genutzt werden. Die KI-Fähigkeiten des Chips werden durch ein separates Subsystem bereitgestellt, das aus zwei 32-Kern-Neuronalprozessoren besteht.

Die Speicherbandbreite wurde um 50 Prozent erhöht, und die verwendete Schnittstelle gilt als die breiteste in der Geschichte von Apple. Gleichzeitig berichtet ixbt.com, dass die Ingenieure das Kühlsystem des Geräts grundlegend überarbeitet haben. Der Speicherkristall ist nun so positioniert, dass er die Wärmeabfuhr nicht behindert, und die Fläche der Dampfkammer wurde im Vergleich zum iPhone 17 Pro verdreifacht.

Neue Kommunikationsmodule und Autonomie

Der erhöhte Anteil an Graphit und Kupfer in der Konstruktion ermöglichte eine Leistungssteigerung von 40 Prozent bei Langzeitbelastungen und übertrifft das iPhone 16 Pro bei thermischem Throttling um das Doppelte. Zudem hat sich Apple bei seinen Flaggschiffen von Qualcomm-Lösungen verabschiedet und sein eigenes C2-Mobilfunkmodem eingeführt. Dieses Modem erhöht die Datenübertragungsgeschwindigkeiten bei gleichzeitiger Senkung des Energieverbrauchs um 15 Prozent, während ein separater N1-Chip für Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 zuständig ist.

Das Zusammenspiel zwischen dem effizienteren A20 Pro Prozessor und neuen Akkus hat die Laufzeit der Smartphones drastisch verlängert. Laut Präsentation kann das iPhone 18 Pro bis zu 36 Stunden Video abspielen, während das Pro Max Modell bis zu 45 Stunden kontinuierliche Wiedergabe erreicht. In Tests, die den täglichen Gebrauch simulieren, hielten die neuen Geräte ohne Aufladen 24 bzw. 30 Stunden durch.