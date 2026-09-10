Honor Magic 9 Pro Max Kamerafunktionen vorgestellt

Honor hat die Fähigkeiten seines kommenden Flaggschiffs, des Honor Magic 9 Pro Max Smartphones, enthüllt. Laut Ixbt.com hat Fan Fei, Präsident der Produktlinie der Marke, offiziell die ersten Bilder veröffentlicht, die die Kamerafähigkeiten des neuen Geräts demonstrieren. Diese Flash-Präsentation hat bei Technikbegeisterten großes Interesse geweckt, da das Flaggschiff voraussichtlich völlig neue Maßstäbe in der mobilen Fotografie und professionellen Videoaufnahme setzen wird. Dies berichtet Ixbt.com .

Fortschrittliche Optik und zwei 200-Megapixel-Sensoren

Eines der wichtigsten technischen Merkmale des neuen Honor Magic 9 Pro Max ist sein duales 200-Megapixel-Kamerasystem. Bei dieser Lösung sind sowohl das Hauptmodul als auch die Periskop- Kamera mit solch hochauflösenden Sensoren ausgestattet. Diese fortschrittlichen Sensoren wurden in enger Zusammenarbeit mit dem berühmten deutschen Kinoausrüstungshersteller ARRI entwickelt, was auf die professionelle Aufnahmequalität des Geräts hindeutet.

Eines der ersten veröffentlichten Bilder zeigt eine äquivalente Brennweite (EFR) von 100 mm, während das zweite einen Wert von 500 mm widerspiegelt. Es wird berichtet, dass das zweite Bild mit Hilfe eines speziellen proprietären Telekonverters namens G500 aufgenommen wurde, der einen 5,88-fachen optischen Zoom bietet. Es wird zudem erwartet, dass Kunden ein G200-Telekonverter angeboten wird, der einen 2,35-fachen optischen Zoom ermöglicht.

Professionelle Videoaufnahme und fortschrittliche Stabilisierung

Das Smartphone ist nicht nur für hochwertige Fotos, sondern auch für professionelle Videoproduktionen angepasst. Berichten zufolge hat Honor die Unterstützung für ARRI LogC3 sowie die Möglichkeit zur Aufnahme im 10-Bit 4:2:2 APV-Format während der Videoaufnahme implementiert. Dies eröffnet Filmemachern und Content-Erstellern die Möglichkeit, Aufnahmen mit professioneller Farbtiefe und Qualität auf einem Mobilgerät zu machen.

Die Hauptkamera des Geräts ist mit einem mechanischen Gimbal-Stabilisierungssystem ausgestattet, das einen Kompensationswinkel von bis zu 3 Grad erreicht und die CIPA 8.0-Zertifizierung erhalten hat. Honor merkt an, dass die neue TrueShift-Technologie das Bild analysiert und mittels AI Bewegungen bis zu 1000 Mal pro Sekunde vorhersagt. Dies dient dazu, selbst kleinste Vibrationen, die bei handgeführten Aufnahmen auftreten, effektiv zu eliminieren.

Die offizielle Präsentation dieses fortschrittlichen Flaggschiffs, das die Aufmerksamkeit der Technologiewelt auf sich gezogen hat, ist für den 28. September dieses Jahres in China geplant. Während dieser Präsentation wird erwartet, dass das Unternehmen detaillierte Informationen zu den restlichen technischen Spezifikationen des neuen Smartphones sowie zu den Terminen für die internationale Markteinführung bekannt gibt.