Lamine Yamal schreibt Champions-League-Geschichte bei Barcelonas Kantersieg gegen Feyenoord

Der FC Barcelona startete furios in die Champions-League-Saison 2026/27 und besiegte den niederländischen Klub Feyenoord zu Hause mit 5:1. Die Mannschaft von Hansi Flick ließ dem Gegner am ersten Spieltag kaum eine Chance und sicherte sich drei wichtige Punkte in der Gruppenphase. Dies berichtet Goal.com.

Die Partie begann optimal für die Gastgeber. Raphinha eröffnete den Torreigen bereits in der dritten Minute, und Karim Adeyemi erhöhte in der 22. Minute auf 2:0, was dem Team eine komfortable Führung verschaffte. Die Offensive der Katalanen überzeugte während des gesamten Spiels durch hohe Qualität und ein exzellentes Zusammenspiel.

Nächster historischer Rekord für Lamine Yamal

Wie Goal.com berichtet, stand das junge Talent Lamine Yamal besonders im Fokus. Der Spanier krönte seine herausragende Einzelleistung in der 77. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß.

Dieser Treffer machte Yamal zum jüngsten Spieler in der Geschichte der Champions League, der für einen La-Liga-Klub ein Freistoßtor erzielte. Mit 19 Jahren und 58 Tagen übertraf er die bisherigen Rekorde von Arda Guler (Real Madrid) und dem ehemaligen Atletico-Madrid-Stürmer Sergio Aguero.

Kylian Mbappes Bestmarke übertroffen

Zudem erhöhte Lamine Yamal mit diesem Tor seine Bilanz in der Champions League auf insgesamt 21 Scorerpunkte (11 Tore und 10 Vorlagen).

Damit ist Yamal nun der alleinige Rekordhalter für die meisten Scorerpunkte eines Teenagers in Europas wichtigstem Vereinswettbewerb und löste den bisherigen Rekordhalter Kylian Mbappe (20 Scorerpunkte) ab.

Erste Tore für Neuzugänge

Auch andere Spieler trugen zum hohen Sieg von Barcelona bei. Der im Sommer verpflichtete Gabriel Jesus wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und erzielte in der 85. Minute sein erstes Tor für die Katalanen.

Raphinha schnürte einen Doppelpack mit seinem zweiten Treffer in der 57. Minute, während Sem Steijn in der 82. Minute den Ehrentreffer für die Gäste erzielte. Am Ende startete die Elf von Hansi Flick mit einem überzeugenden Sieg in die neue Champions-League-Saison.