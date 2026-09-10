Apple stellt sein erstes faltbares Telefon vor: Das Duo-Modell wurde mit KI entwickelt

Eine lang erwartete Neuerung in der Technologiewelt ist eingetreten: Apple hat sein erstes faltbares Telefon vorgestellt. Dieses neue Gerät namens Duo ist bemerkenswert, da es nicht nur den Ansatz auf dem Smartphone-Markt verändern könnte, sondern auch eine Lösung für das Haltbarkeitsproblem bietet, das bei Geräten mit faltbaren Bildschirmen bisher der größte Schwachpunkt war. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com ist das neue Gerät mit innovativen Schutzschichten ausgestattet, die darauf abzielen, die Probleme von schnellem Verschleiß und mechanischen Defekten zu lösen, die für solche Gadgets typisch sind. Es ist bekannt, dass faltbare Telefone doppelt so stark beansprucht werden wie herkömmliche Smartphones und oft schnell ausfallen. Die Ingenieure von Apple haben sich diesmal für einen völlig neuen Ansatz entschieden.

Künstliche Intelligenz und fortschrittliche Technologien

Johny Srouji, Senior Vice President of Hardware Technologies bei Apple, gab bei der Präsentation bekannt, dass der wichtigste Teil des Geräts – der Scharniermechanismus – mithilfe von KI und 3D-Druck entwickelt wurde. Während des Produktionsprozesses wurden spezielle KI-Algorithmen verwendet, um jedes einzelne Scharnier perfekt an sein Gehäuse anzupassen.

Laut Srouji scannt ein konfokaler Laser während des Herstellungsprozesses schrittweise die Topografie jedes einzelnen Blocks. Danach werden bis zu 25 Mikroschichten eines speziellen Photopolymers im 3D-Druckverfahren aufgetragen, um jegliche Unvollkommenheiten auf der Oberfläche zu beseitigen. Dies gewährleistet eine perfekte Ebenheit und absolute Präzision der Bauteile.

Haltbarkeit und Bildschirmtechnologien

Um die Haltbarkeit des Duo-Modells zu erhöhen, wurde nicht nur dem Mechanismus, sondern auch der Bildschirmoberfläche besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Apple-Experten haben eine spezielle Nano-Textur-Beschichtung hinzugefügt, die Lichtreflexionen deutlich reduziert. Zudem wurde eine mehrschichtige Laminierungsstrategie eingeführt, um die Widerstandsfähigkeit des Bildschirms weiter zu erhöhen.

Solche komplexen technischen Lösungen und der Einsatz fortschrittlicher Technologien heben das Duo-Modell deutlich von anderen Wettbewerbern auf dem Markt ab. Obwohl Apple einräumt, dass erst die Zeit zeigen wird, ob diese Schutzmaßnahmen das Gerät langfristig in einwandfreiem Zustand halten können, ist das Innovationsstreben des Unternehmens lobenswert.