USA stellen fast 100 Millionen Dollar bereit, um den Einfluss von Huawei in Afrika zu verringern

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USA stellen fast 100 Millionen Dollar bereit, um den Einfluss von Huawei in Afrika zu verringern

Die US-Regierung plant, dem einzigen US-amerikanischen Telekommunikationsunternehmen auf dem afrikanischen Kontinent, Africell, ein zinsgünstiges Darlehen in Höhe von fast 100 Millionen Dollar zu gewähren. Diese Mittel sollen dazu dienen, der Expansion des chinesischen Unternehmens Huawei in der Region entgegenzuwirken und eine moderne Kommunikationsinfrastruktur zu entwickeln. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut einem von Reuters eingesehenen Projektdokument wird diese finanzielle Unterstützung es Africell ermöglichen, in die neuesten Mobilfunktechnologien aus den USA und von anderen Partnerlieferanten zu investieren. Diese Initiative ist ein wichtiger Teil der umfassenden Kampagne Washingtons, den Einsatz von Telekommunikationsausrüstung Dritter in fremden Ländern zu begrenzen.

Ziad Dallul, CEO von Africell Holding Limited, äußerte sich erfreut über die Zusammenarbeit mit der EXIM und erklärte, dass dies dazu beitragen werde, eine zuverlässige und sichere Kommunikationsinfrastruktur in den Märkten einzuführen, in denen sie tätig sind. Berichten zufolge wurde dieser Kredit bisher nicht öffentlich gemacht und basiert auf der langfristigen Strategie der US-Behörden.

Globaler Kampf gegen chinesische Technologie

Die US-Regierung hatte während ihrer ersten Amtszeit die „Clean Network“-Initiative gestartet. Dieses Programm zielt darauf ab, chinesische Telekommunikationstechnologien, Anwendungen und Betreiber schrittweise aus der Infrastruktur Amerikas und seiner Verbündeten zu entfernen. Washington setzt diese Bemühungen auch in der Folgezeit konsequent fort.

Es ist erwähnenswert, dass die Vereinigten Staaten strenge Sanktionen gegen Huawei verhängt haben, mit dem Vorwurf, das Unternehmen betreibe Spionage und überwache Nutzer. Das chinesische Unternehmen weist jedoch alle diese Anschuldigungen kategorisch zurück. Dennoch zeigt der amerikanische Druck auf internationaler Ebene Wirkung.

Situation und Wettbewerb auf dem afrikanischen Markt

Laut Daten des Forschungsunternehmens Counterpoint Research hält Huawei derzeit fast 52 % des 5G-Infrastrukturmarktes in Afrika. Dies zeigt, dass die Position des chinesischen Unternehmens auf dem Kontinent sehr stark ist und eine Verdrängung nicht einfach sein wird.

Zur Erinnerung: Wie bereits von ixbt.com berichtet, bereitet sich Indien darauf vor, seine Netze von Ausrüstung von Huawei und ZTE zu bereinigen. Schätzungen von Experten zufolge könnte der Austausch dieser Ausrüstung die lokalen Betreiber bis zu 3 Milliarden Dollar kosten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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