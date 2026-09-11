Huawei Pura X View Smartphone verkaufte sich am ersten Tag 180.000 Mal

Laut ixbt.com erfreute sich das neue Huawei Pura X View Smartphone mit seinem einzigartigen Design bereits am ersten Verkaufstag großer Beliebtheit. Innerhalb der ersten 24 Stunden wurden über 180.000 Einheiten verkauft, was für großes Aufsehen auf dem Technologiemarkt sorgte. Dieser Erfolg zeigt erneut, wie gefragt die Geräte der Marke mit ihrem besonderen Formfaktor bei den Kunden sind. Dies berichtet die Nachrichtenseite.

Statistiken zufolge wurden seit der Markteinführung der Pura X- und Max-Serie von Huawei insgesamt über 2,9 Millionen faltbare Telefone ausgeliefert. Das Modell Pura X View unterscheidet sich jedoch deutlich von herkömmlichen Geräten und bietet ein völlig neues Nutzererlebnis.

Einzigartiges Display und Monoblock-Design

Dieses neue Gerät gilt als das weltweit erste Smartphone in einem Breitformat-Monoblock-Gehäuse. Während viele führende Marken derzeit an faltbaren Gadgets im Breitformat arbeiten, hat sich Huawei dazu entschlossen, diesen Ansatz bei Standard-Monoblock-Telefonen umzusetzen.

Das Smartphone ist mit einem flachen 6,39-Zoll OLED-Display ausgestattet, wobei das Display-zu-Gehäuse-Verhältnis 96,1 Prozent beträgt. Das Seitenverhältnis des Displays liegt bei 16:9,5, und die Ränder an allen vier Seiten sind nur 1 Millimeter breit. Dies bietet den Nutzern ein nahezu rahmenloses Seherlebnis.

Speichervarianten und Preisgestaltung

Das Huawei Pura X View wird in vier Farbvarianten angeboten, und alle Modelle sind mit 12 GB RAM ausgestattet. Der Preis dieser technologischen Neuerung variiert je nach Konfiguration:

12/256 GB Basisversion — 5999 Yuan oder etwa 900 Dollar;

12/512 GB mittlere Konfiguration — 6999 Yuan;

12 GB + 1 TB Top-Version — 8499 Yuan.

Die technischen Spezifikationen des Geräts, darunter die 200 MP und 50 MP Kameras sowie der 7000 mAh Akku, waren die Hauptgründe für das große Kundeninteresse. Diese Merkmale machen das Smartphone zu einem der wettbewerbsfähigsten Flaggschiffe auf dem Markt.