KI-Branchenführer Andrew Tallak verlässt Meta

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KI-Branchenführer Andrew Tallak verlässt Meta

Der bekannte KI-Forscher Andrew Tallak verlässt Meta, um sich dem Team von Anthropic anzuschließen. Wie das Wall Street Journal berichtet, wurden die Gründe für diese unerwartete Entscheidung bisher nicht bekannt gegeben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Andrew Tallak erregte weltweites Aufsehen auf dem Technologiemarkt, als er 2025 zu Meta wechselte. Offengelegten Informationen zufolge wurde er persönlich von Mark Zuckerberg angeworben, wobei sein Sechsjahresvertrag mit einem Paket im Wert von 1,5 Milliarden Dollar dotiert war. Dies gilt als absoluter Rekord für einen Angestellten in der Technologiebranche.

Der Großvertrag und die Tätigkeit bei Meta

Während seiner Zeit bei Meta war Tallak an den wichtigsten KI-Forschungen und Entwicklungen beteiligt. Unter seiner Leitung oder direkten Mitwirkung wurden eine Reihe vielversprechender Projekte umgesetzt, die die Gesamtstrategie des Unternehmens maßgeblich beeinflussten.

Einigen Quellen zufolge hatte der Wissenschaftler den Ausstieg bereits lange geplant. Er zögerte die Entscheidung jedoch bewusst hinaus, bis die neue Familie von Open-Source-KI-Modellen sowie das Assistenzprogramm Muse veröffentlicht wurden.

Ein neues Kapitel bei Anthropic

Andrew Tallaks nächste Station wird voraussichtlich Anthropic sein, ein Unternehmen, das für seine fortschrittlichen Entwicklungen im Bereich der generativen KI bekannt ist. Das Startup hat in den letzten Jahren eine führende Rolle bei der Sicherheit und den Fähigkeiten von KI eingenommen und rekrutiert aktiv Experten aus der Branche.

Bisher haben weder Andrew Tallak selbst, noch Meta oder Anthropic eine offizielle Stellungnahme zu diesem Personalwechsel abgegeben. Experten gehen davon aus, dass dieser Wechsel den Wettbewerb auf dem KI-Markt weiter verschärfen und das zukünftige technologische Rennen beeinflussen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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