Samsung Galaxy A08 veröffentlicht: 6000 mAh Akku und 50 MP Kamera

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Samsung Galaxy A08 veröffentlicht: 6000 mAh Akku und 50 MP Kamera

Das neue Modell aus der Budget-Serie von Samsung, Samsung Galaxy A08 wurde bereits vor seiner erwarteten offiziellen Präsentation in den Handel gebracht. Laut ixbt.com ist das Gerät im Katalog eines lokalen Online-Shops in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgetaucht und für Kunden erhältlich. Dies berichtet Ixbt.com .

Derzeit wird die Basisversion des Smartphones mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher auf dem VAE-Markt verkauft. Der Preis liegt bei etwa 625 Dirham oder 170 USD. Dieser Preis macht das Gerät für den Massenmarkt besonders attraktiv.

Wichtige technische Daten und Funktionen

Das Modell der neuen Generation bietet im Vergleich zum Vorgänger einige Verbesserungen. Insbesondere ist das Samsung Galaxy A08 mit einem großen 6,7-Zoll-Display ausgestattet, das eine Auflösung von 1600 × 720 Pixeln und eine Bildwiederholrate von 90 Hz bietet. Die Frontkamera verfügt über ein 8 MP Objektiv.

Auf der Rückseite befindet sich ein duales Kameramodul, das einen 50 MP Hauptsensor und einen 2 MP Hilfssensor umfasst. Diese Kameraausstattung ermöglicht hochwertige Aufnahmen im Alltag.

Neuerungen bei Akku und Leistung

Eines der Hauptmerkmale des Geräts ist der Akku. Laut der Quelle wurde die Kapazität im Vergleich zum vorherigen Samsung Galaxy A07 um 20 Prozent auf 6000 mAh erhöht. Zudem wird eine 25 W Schnellladetechnologie unterstützt.

Was die Leistung betrifft, so nennt die Shop-Beschreibung einen Octa-Core-Prozessor mit einer maximalen Taktfrequenz von 2,2 GHz. Zuvor gab es jedoch Berichte, dass das Smartphone mit einem MediaTek Helio G99 Prozessor ausgestattet sein könnte.

Das Gehäuse des Smartphones ist lediglich 8 Millimeter dick. Für den Nutzerkomfort gibt es einen Dual-SIM-Steckplatz, und das Gehäuse ist nach IP64 gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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