5-jähriges Kind in Minnesota durch Drohne gerettet

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5-jähriges Kind in Minnesota durch Drohne gerettet

Im US-Bundesstaat Minnesota half eine Polizeidrohne dabei, das Leben eines 5-jährigen Kindes zu retten, das in einen Teich gefallen war und zu ertrinken drohte. Dies berichtete CBS News.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt St. Paul. Ein Bürger, der das Kind im Wasser kämpfen sah, rief sofort den Notruf 911. Polizeibeamte starteten eine Drohne, die an einer speziellen Dockingstation stationiert war.

Die Drohne erreichte den Einsatzort etwa zwei Minuten vor den Polizeibeamten und lieferte Informationen über den genauen Standort und Zustand des Kindes. Daraufhin stiegen die Beamten ins Wasser und retteten das Kind sicher.

Nach Angaben der Polizei hat das Kind Autismus und hatte das Haus ohne Wissen seiner Angehörigen verlassen. Das Kind wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, es wurden keine Verletzungen festgestellt.

Сент-ПолCBS NewsМиннесота полицияавтизм
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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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