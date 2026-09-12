Kylian Mbappé zeigt sich beeindruckt von José Mourinhos Intellekt

Der französische Stürmer Kylian Mbappé hat seine ersten Eindrücke von der Zusammenarbeit mit Cheftrainer José Mourinho bei Real Madrid geteilt. Ihm zufolge haben der scharfe Verstand und das taktische Denken des portugiesischen Trainers den größten Eindruck auf den Starspieler gemacht. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Laut Informationen von Goal.com und MaxiFoot hat der 27-jährige Spieler, der im Sommer zum spanischen Klub wechselte, einen sehr produktiven Saisonstart. Er konnte in seinen ersten vier La-Liga-Spielen bereits vier Tore erzielen.

Klare Ausrichtung und taktische Führung auf dem Platz

Nachdem er kurze Zeit mit dem Trainer gearbeitet hat, betonte Kylian Mbappé, wie perfekt José Mourinhos Spielauffassung ist. Nach Ansicht des Stürmers sind die präzisen Anweisungen und klaren Pläne des Cheftrainers die Schlüsselfaktoren für die erfolgreiche Leistung der Mannschaft.

„Was für ein Trainer er ist? Sehr intelligent! Ich bin beeindruckt von der Intelligenz dieses Mannes“, zitiert MaxiFoot den Spieler. Er fügte hinzu, dass die einzigartigen Qualitäten des weltberühmten Trainers kein Zufall seien.

Ein glänzender Saisonstart und der Sieg in der Champions League

Der französische Spieler glaubt, dass es für jeden Spieler entscheidend ist, genau zu verstehen, was auf dem Platz zu tun ist und wohin die Reise geht. José Mourinho vermittelt genau dieses Vertrauen und diese klare Richtung.

Die aktuellen Statistiken zeigen, wie effektiv diese Zusammenarbeit ist. Mit 4 Toren in 4 La-Liga-Spielen trug Mbappé auch zum Sieg in der Champions League gegen Inter bei, was Real Madrid einen 2:1-Erfolg sicherte.