Nationale Datenplattform wird in Usbekistan eingeführt

In Usbekistan wurde eine revolutionäre Entscheidung getroffen, die darauf abzielt, die öffentliche Verwaltung zu digitalisieren, Technologien der künstlichen Intelligenz in die Praxis umzusetzen und der behördlichen Zersplitterung ein Ende zu setzen. Gemäß dem Dekret des Präsidenten Nr. PF-190 wird im Land auf der Grundlage des Open-Data-Portals eine einheitliche Nationale Datenplattform geschaffen und bis zum 1. Juli 2027 vollständig in Betrieb genommen. Riesige Datenbanken, die bisher in verschiedenen Formaten in unterschiedlichen Ministerien und Behörden gespeichert waren und nicht miteinander koordiniert wurden, werden nun auf einen einheitlichen digitalen Standard gebracht. Dieses System ist nicht nur eine Statistikbank, sondern ein nationaler strategischer Knotenpunkt für das Training von KI-Modellen, die drastische Reduzierung der Belastung für Unternehmen sowie die Gewährleistung von Transparenz für Bürger und Forscher. Wie wird diese Plattform funktionieren, welche Daten werden für die KI bereitgestellt und welchen Nutzen haben einfache Bürger, Unternehmen und der Staat von dieser Neuerung?

Digitale Lösung für ein altes Problem: Der Ansatz „Jede Behörde hat ihre eigenen Daten“ endet

Obwohl heute große Datenmengen in Ministerien und Behörden gesammelt werden, hat ihre Zersplitterung zu einer Reihe von Hindernissen geführt:

Systeme, die sich gegenseitig nicht „sehen“: Da Daten in verschiedenen Behörden in unterschiedlichen Formaten geführt wurden, war der Austausch und die komplexe Analyse extrem schwierig;

Einheitliche Standards und Identifikatoren: Über die Plattform werden die Datenbanken aller staatlichen Stellen schrittweise auf der Grundlage einheitlicher Klassifikatoren, Metadaten und gemeinsamer Formate in eine einzige Kette integriert;

Absolute Transparenz und Qualität: Die Informationsressourcen staatlicher Stellen werden auf ein zentrales Managementsystem umgestellt, das qualitativ hochwertig, zuverlässig und in Echtzeit aktualisiert ist.

Künstliche Intelligenz und Big Data: Was wird die Plattform enthalten?

Die Nationale Datenplattform wird mit den fortschrittlichsten Technologien der modernen Welt ausgestattet:

Training von Modellen der künstlichen Intelligenz (AI): Speziell kuratierte große Datensätze werden offen zur Verfügung gestellt, um lokale KI-Lösungen zu entwickeln;

50 anonymisierte Mikrodatensätze: Unter Wahrung des Schutzes personenbezogener Daten werden 50 große Spezialdatenbanken für tiefgreifende Analysen auf die Plattform hochgeladen;

BI-Analyse und maschinelles Lernen: Moderne Business Intelligence (BI)-Analyse-Dashboards und Werkzeuge für maschinelles Lernen werden für Prognosen auf staatlicher Ebene eingeführt;

API-Services und Versionierung: API-Services für den automatischen Datenaustausch zwischen Systemen sowie Versionierungsfunktionen zur Nachverfolgung von Datenänderungen werden gestartet;

Garantie für Sicherheit und Datenschutz: Alle personenbezogenen Daten werden auf der Grundlage strenger Sicherheitsprotokolle vollständig geschützt.

Wer profitiert davon? Von der Wirtschaft bis zur breiten Öffentlichkeit

Das neue System wird für alle Gesellschaftsschichten gleichermaßen vorteilhafte Ergebnisse liefern:

Für staatliche Stellen: Papierkram und langwieriger offizieller Schriftverkehr werden beendet, und Entscheidungen werden schnell auf der Grundlage genauer und aktueller Zahlen getroffen;

Für die nationale Statistik: Die Praxis, wiederholt Berichte von verschiedenen Organisationen anzufordern, wird abgeschafft, und Statistiken werden direkt und schnell aus administrativen Quellen generiert;

Für Unternehmen und Unternehmer: Die Belastung durch übermäßige Berichterstattung an Behörden wird verringert, und Unternehmer erhalten einfachen Zugang zu zuverlässigen Daten für ihre Startups und Marktanalysen;

Für Journalisten und Forscher: Eine offene, verarbeitbare und bequeme Datenbank mit Zahlen wird die Qualität journalistischer Recherchen und wissenschaftlicher Studien drastisch verbessern.

Die Ära, in der Daten auf Servern verstaubten, ist vorbei. Indem Usbekistan Daten in der öffentlichen Verwaltung in eine nationale strategische und wirtschaftliche Ressource verwandelt, erreicht es eine qualitativ neue Stufe in der digitalen Wirtschaft.

Wie stark wird Ihrer Meinung nach die Zusammenführung staatlicher Daten in einem einzigen Zentrum und deren Ausrichtung auf KI Korruption und Bürokratie in den Behörden reduzieren? Welche Geschäftsbereiche könnten Ihrer Meinung nach als erste am meisten von der Open-Data-Datenbank profitieren? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse zur digitalen Zukunft unseres Landes mit Fachleuten aus allen Bereichen!