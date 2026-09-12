Jose Mourinho verteidigt die Stars Vinicius und Mbappe

Real Madrid Cheftrainer Jose Mourinho hat seine Star-Stürmer Vinicius Junior und Kylian Mbappe nach der Kritik der Fans im Santiago Bernabeu vehement verteidigt. Auf der Pressekonferenz vor dem La Liga-Spiel gegen Rayo Vallecano betonte der Trainer, dass die Spieler auf dem Platz alles geben. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Der königliche Klub verzeichnete zuletzt durchwachsene Ergebnisse. Nach der Niederlage im Ligaspiel gegen Real Betis wurde ein hart erkämpfter Sieg gegen Inter in der Champions League eingefahren. Doch auch dieser Erfolg sorgte bei einigen Fans auf den Rängen für Unmut.

Laut Informationen von 20Minutos pfiffen einige Fansektoren im Stadion während des Spiels gegen Vinicius und Mbappe und äußerten so ihren Unmut. Der Teamchef reagierte auf der Pressekonferenz am Freitag gelassen auf die Reaktion der Fans und sprach seinen wichtigsten Offensivstars volles Vertrauen aus.

Warum werfen Fans Steine auf einen Baum, der Früchte trägt?

Jose Mourinho nutzte ein traditionelles portugiesisches Sprichwort, um zu erklären, warum die Fans die hellsten Köpfe des Madrider Klubs ins Visier nehmen. Er forderte die Fans auf, anzuerkennen, was beide Stürmer für das Wohl der Mannschaft leisten.

Mourinho erklärte auf der Pressekonferenz: „Es gibt ein Sprichwort in Portugal: Man wirft nur Steine auf Bäume, die Früchte tragen. Man wirft keine Steine auf einen Baum, der keine Ernte bringt. Was Vini hier in den letzten Jahren erreicht hat, wie viele Champions Leagues er gewonnen hat, wie viele Tore er erzielt hat – er ist ein Baum mit vielen Früchten. Die Leute werfen Steine, weil sie Früchte wollen; sie erwarten die beste Leistung von Vinicius.“

Mbappes defensives Engagement

Der erfahrene Trainer lobte zudem die defensive Disziplin, die der französische Stürmer Kylian Mbappe im Spiel gegen Inter gezeigt hat. Er merkte an, dass der Spieler in den letzten Minuten des Spiels, als die Mannschaft nur noch zu zehnt war, alles auf dem Platz gab.

„Ich wende dasselbe Sprichwort, das ich für Vinicius verwendet habe, auch auf Kylian an“, sagte der Trainer. „Es gibt Dinge, die ich sehe und sehr schätze. Ich habe die Mannschaft in der 90. Minute gesehen, in den letzten zwei Minuten, als sie mit zehn Mann spielte, und ich sah Mbappe als Linksverteidiger. Er hat für Marc Cucurella ausgeholfen, der völlig erschöpft war.“

Mourinho fügte hinzu, dass Mbappe trotz körperlicher Erschöpfung die linke Seite bis zum Schluss unter den Forderungen und der Motivation seines Trainers bewachte.