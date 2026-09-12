68-jähriger Bergsteiger am Berg tödlich verunglückt: Leiche geborgen

Der 68-jährige Bergsteiger Jack „Andrew“ Skipper verstarb infolge tödlicher Verletzungen am Maroon Peak im US-Bundesstaat Colorado. Freunde und ehemalige Klassenkameraden erinnerten an den Verstorbenen als einen „wunderbaren Menschen mit großem Herzen“.

Skipper, der in Santa Fe, Tennessee, lebte, brach am 24. August allein in die Rocky Mountains auf und sollte am 2. September nach Nashville zurückkehren. Da er jedoch nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurückkehrte und seit Tagen kein Lebenszeichen von ihm gab, wurden Suchmaßnahmen eingeleitet.

Am 2. September wurde das Büro des Sheriffs von Pitkin County über den vermissten Bergsteiger informiert. Informationen aus seinem Mietwagen deuteten darauf hin, dass Skipper geplant hatte, den Maroon Peak und den North Maroon Peak in der Region Maroon Bells zu besteigen.

Am nächsten Tag begannen Mountain Rescue Aspen und CareFlight of the Rockies mit einer Suche aus der Luft. Kurz darauf wurde seine Leiche in einer steilen Schlucht, dem sogenannten Y Couloir, an der Südostseite des Maroon Peak gefunden.

Es stellte sich heraus, dass Skipper weit abseits der Hauptaufstiegsroute in einem technisch anspruchsvollen und instabilen Gelände auf etwa 13.200 Fuß Höhe verunglückt war. Aufgrund der hohen Steinschlaggefahr am Fundort konnte die Leiche nicht sofort geborgen werden.

Der U.S. Forest Service sperrte den Maroon Peak vorübergehend und organisierte eine komplexe Rettungsaktion. Der Einsatz begann nach Mitternacht am 8. September.

Bei Tagesanbruch flog ein Hubschrauber von Flight for Life drei Bergretter von Mountain Rescue Aspen zum Grat an der Südseite des Berges. Sie stiegen etwa eine Stunde lang auf, erreichten einen Punkt 1000 Fuß oberhalb von Skippers Leiche und seilten sich dann entlang des Y Couloir ab.

Ein für die Rettung erforderlicher Hubschrauber mit langer Lastenwinde war in Colorado nicht verfügbar. Daher entsandte die Luftfahrtabteilung des Utah Department of Public Safety ein Spezialflugzeug aus Salt Lake City.

Skippers Leiche wurde vom Berghang geborgen und zur T Lazy 7 Ranch gebracht, wo Vertreter des Leichenbeschauers von Pitkin County warteten. Die Operation endete gegen 9:45 Uhr.

Der Leichenbeschauer bestätigte, dass Skipper an den Folgen zahlreicher schwerer Verletzungen verstarb, und stufte den Tod als Unfall ein. Die Familie wurde benachrichtigt und über den Rettungs- und Ermittlungsprozess informiert.

Freunde gedenken des Verstorbenen mit warmen Worten

Skipper war Absolvent der Hixson High School des Jahrgangs 1976. Einer seiner ehemaligen Klassenkameraden sagte, sie hätten sich darauf gefreut, ihn bei einem Klassentreffen in wenigen Wochen wiederzusehen.

„Er tat das, was er liebte. Andrew war ein sehr netter und höflicher Mensch. Ich bete für seine Familie“, sagte er.

Ein weiterer Bekannter, der im selben Viertel aufgewachsen ist, nannte Skipper einen „wunderbaren Menschen mit großem Herzen“ und sprach der Familie sein Beileid aus.

Weiterer Bergsteiger in der Nähe von Aspen tödlich verunglückt

Skipper war einer von zwei Bergsteigern, die innerhalb weniger Tage bei getrennten Vorfällen in der Nähe von Aspen ums Leben kamen.

Der 37-jährige Andrew Tyler Sykes verstarb am 6. September nach einem Sturz an der Nordflanke des Castle Peak. Rettungskräfte erreichten ihn gegen 16:00 Uhr, konnten jedoch nur noch seinen Tod feststellen.

Der Leichenbeschauer teilte mit, dass auch Sykes an den Folgen zahlreicher schwerer Verletzungen verstarb und stufte seinen Tod als Unfall ein. Seine Leiche wurde noch am selben Tag vom Berg geborgen.

Das Büro des Leichenbeschauers von Pitkin County dankte Mountain Rescue Aspen, CareFlight of the Rockies, Flight for Life sowie der Luftfahrtabteilung des Utah Department of Public Safety für ihre Unterstützung bei der Rettungsaktion.

Nach der Bergung von Skippers Leiche rieten die Rettungskräfte Bergsteigern, Sicherheitsvorkehrungen ernst zu nehmen. Sie betonten, wie wichtig es sei, vor einer Tour Route, Rückkehrzeit und Notfallpläne bei einer Vertrauensperson zu hinterlassen und in Gebieten ohne Mobilfunkempfang ein Zwei-Wege-Satellitenkommunikationsgerät zu verwenden.