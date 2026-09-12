Nubia stellt das KI-fokussierte NaviX Ultra Smartphone vor

Nubia hat weitere offizielle Details zu seinem neuen Flaggschiff, dem NaviX Ultra Smartphone, bekannt gegeben, das als weltweit erstes Gerät mit tief integrierten KI-Funktionen gilt. Laut ixbt.com ist der Verkaufsstart dieses fortschrittlichen Gadgets auf dem chinesischen Markt für den 16. September dieses Jahres geplant, wobei Vorbestellungen bereits entgegengenommen werden. Dies berichtet Ixbt.com .

Eines der wichtigsten Merkmale des neuen Smartphones ist sein professionelles Kamerasystem. Das Gerät verfügt über einen Flaggschiff-Kamerablock mit drei Modulen, wobei der Hauptsensor eine Auflösung von 200 Megapixeln bietet. Dies ermöglicht es Benutzern, Bilder mit höchster Präzision aufzunehmen.

KI und hohe Leistung

Dieses Smartphone entsteht in enger Zusammenarbeit zwischen Nubia und ByteDance. Infolgedessen ist die Hardware mit einem speziellen Doubao-Mobilassistenten ausgestattet, weshalb es unter Experten und Fans bereits den inoffiziellen Namen „Doubao 2.0 Telefon“ trägt.

Auch in puncto Leistung wird das NaviX Ultra als Spitzenreiter seiner Klasse erwartet. Das Gerät basiert auf dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 Flaggschiff-SoC der neuesten Generation. Zudem setzt es neue Maßstäbe bei der Speichertechnologie und ist eines der ersten Serienmodelle, das Changxin Memory LPDDR5X RAM mit einer Geschwindigkeit von 10.667 Mbps unterstützt.

Einzigartiges Gehäuse und riesiger Akku

Einer der Aspekte, der Technikexperten überrascht hat, ist das Verhältnis zwischen Gehäusedicke und Akkukapazität. Trotz eines extrem dünnen Gehäuses von nur 7,62 mm konnte ein 7100 mAh Akku der neuen Generation erfolgreich integriert werden.

Um diese Leistung stabil zu halten, ist das Gerät mit einem speziellen Kühlsystem ausgestattet. Dieser Mechanismus basiert auf einer dreidimensionalen Wärmeableitungskomponente mit einer Gesamtfläche von 7100 mm². Dies verhindert eine Überhitzung des Smartphones selbst bei intensiver Nutzung.

Auch die Schnellladefunktionen entsprechen modernen Anforderungen. Berichten zufolge unterstützt das Smartphone 100 W kabelgebundenes Schnellladen sowie kabelloses Laden, was den täglichen Gebrauch noch komfortabler macht.