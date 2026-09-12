Momax Q.Pass X: Ultradünne magnetische Powerbank für das iPhone 18 Pro

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Momax Q.Pass X: Ultradünne magnetische Powerbank für das iPhone 18 Pro

Momax, ein führender Anbieter auf dem Zubehörmarkt, hat mit dem Q.Pass X eine neue magnetische, tragbare Powerbank vorgestellt. Laut ixbt.com zeichnet sich das Gerät dadurch aus, dass es die kommenden chinesischen nationalen Standards vollständig erfüllt und über einzigartige technische Funktionen verfügt. Dies berichtet Ixbt.com .

Der neue externe Akku verfügt über eine Kapazität von 5000 mAh und wurde zu einem Preis von 298 Yuan auf den Markt gebracht. Ein wesentliches Designmerkmal ist die farbliche Abstimmung auf das spezielle Rot des kommenden iPhone 18 Pro, was für Fans der Marke eine ästhetische Harmonie bietet.

Technische Daten und kompaktes Design

Das Gerät ist nur 8,3 mm dick und wiegt etwa 125 g. Dank des leichten und schlanken Gehäuses ist es für den täglichen Gebrauch sehr praktisch, insbesondere wenn es zusammen mit dem Smartphone mitgeführt wird.

Um einen sicheren Halt am Smartphone zu gewährleisten, sind 18 starke N52 Neodym-Eisen-Bor-Magnete in das Gehäuse integriert. Dies verhindert, dass der Akku während des Ladevorgangs verrutscht oder sich löst.

Smarte Funktionen und Ladekapazitäten

Das Gadget ist mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet, der kabelgebundenes Laden mit bis zu 20 W sowie eine Eingangsleistung von 18 W unterstützt. Zudem bietet es kabelloses Laden mit einer maximalen Leistung von 15 W, die bei iPhone-Geräten auf 7,5 W begrenzt ist.

Einer der fortschrittlichsten Aspekte des Geräts ist die Möglichkeit, eine Verbindung zur speziellen Recharge Hub-App herzustellen. Benutzer können alle wichtigen Betriebsparameter in Echtzeit überwachen, wie z. B. die verbleibende Akkukapazität, Temperatur, Lade- und Entladezyklen, Port-Leistung, Spannung und Stromstärke.

MomaxQ.Pass XPowerbankiPhone 18 ProTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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