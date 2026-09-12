Dwarflab Draco: Neues Smart-Teleskop für Deep-Sky-Fotografie vorgestellt

Laut ixbt.com hat das Unternehmen Dwarflab mit dem Draco ein neues tragbares Smart-Teleskop vorgestellt, das auf professionelle Astrofotografie spezialisiert ist. Aufgrund seiner kompakten Abmessungen und fortschrittlichen technischen Möglichkeiten stößt das Gerät bei Amateurastronomen und Weltraumbegeisterten auf großes Interesse. Dies berichtet die Nachricht.

Das 5,5 Kilogramm schwere neue Teleskop ist mit einer 90-mm-Blende und einem automatischen Nachführsystem ausgestattet. Das optische System basiert auf einem faltbaren f/3.8-Design mit einer Brennweite von 340 mm. Zudem sorgt es für eine hohe Präzision bei der Verfolgung der Sternenbewegungen.

Technische Möglichkeiten und Kamerafunktionen

Die Hauptkamera des Draco ist mit einem 1/1,3-Zoll-Sensor mit 50 Megapixeln ausgestattet. Bei der Aufnahme von lichtschwachen Galaxien und anderen Deep-Sky-Objekten kommt die 2×2-Pixel-Binning-Technologie zum Einsatz. Dies ermöglicht 12-Megapixel-Aufnahmen, erhöht die Lichtausbeute und reduziert das Bildrauschen erheblich.

Ein Hauptmerkmal des Geräts ist die physische Drehung des CMOS-Sensors zur Kompensation der Sternenbewegung. Eine zusätzliche Guide-Kamera korrigiert Ausrichtungsfehler in Echtzeit. Für die Aufnahme heller Objekte im Sonnensystem wird die volle 50-Megapixel-Auflösung genutzt; zudem gibt es eine zusätzliche Weitwinkelkamera mit einer Brennweite von 23,3 mm.

Versionen und Preise

Das Gerät wird in zwei Versionen auf den Markt gebracht. Die Standard Edition kostet 1300 Dollar und enthält einen eingebauten H+O-Filter sowie einen ND-Filter für Sonnenaufnahmen (diese Version ist bereits ausverkauft). Die SHO Edition kostet 1500 Dollar und ist mit einem S+O-Filter ausgestattet, der für die Datenerfassung von Schwefel, Wasserstoff und Sauerstoff konzipiert ist.

Die Steuerung des Teleskops erfolgt über eine spezielle mobile App. Die App umfasst Funktionen für Autofokus, Plate Solving sowie automatisches Stacking und Korrektur der Aufnahmen. Benutzer können den Pro Mode nutzen und haben die Möglichkeit, Daten in den Formaten FITS und TIFF zu exportieren.

Der eingebaute 10 000 mAh Akku des Geräts ermöglicht bis zu fünf Stunden Dauerbetrieb, während das aktive Kühlsystem des Sensors dazu dient, thermisches Rauschen zu minimieren. Derzeit werden Vorbestellungen entgegengenommen; die ersten Auslieferungen werden in drei Monaten erwartet.