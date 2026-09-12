SMIC nähert sich Samsung auf dem Halbleitermarkt

Der Wettbewerb zwischen den Unternehmen, die führende Positionen auf dem globalen Halbleitermarkt innehaben, verschärft sich. ixbt.com berichtet, dass der große chinesische Hersteller SMIC im zweiten Quartal dieses Jahres das höchste Umsatzwachstum auf dem Markt für die Produktion von Logik-Chips verzeichnete und damit den Wettbewerb verschärfte. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten meldet.

Im Berichtszeitraum belief sich der Gesamtumsatz von SMIC auf 3 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Diese Analyse berücksichtigt nur Logik-Chips, während die Produktionszahlen für Speicherchips nicht einbezogen wurden.

Das Kräfteverhältnis auf dem Markt und die Ergebnisse von Samsung

Derzeit ist SMIC der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Bemerkenswert ist, dass der Rückstand des chinesischen Herstellers gegenüber dem südkoreanischen Giganten Samsung sehr gering geworden ist.

Dem Bericht zufolge steigerte Samsung seinen Umsatz im zweiten Quartal um nur 1,8 Prozent auf 3,26 Milliarden Dollar. Interessanterweise war diese Wachstumsrate das niedrigste Ergebnis unter den zehn größten Chipherstellern der Welt. Infolgedessen verringert sich der Abstand zwischen SMIC und Samsung, was zu bedeutenden Veränderungen bei der Verteilung der Marktanteile führt.

TSMC – der absolute Marktführer

Betrachtet man die allgemeine Marktlage, so behauptet die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSMC ) weiterhin ihre unangefochtene Vormachtstellung. Für andere Akteure ist es derzeit schwierig, mit TSMC, dem Eckpfeiler der Industrie, zu konkurrieren.

Daten zufolge stieg der Umsatz von TSMC im zweiten Quartal um 12,1 Prozent auf enorme 40,2 Milliarden Dollar. Dieser Wert ist um ein Vielfaches höher als der kumulierte Umsatz aller anderen führenden Unternehmen in diesem Sektor.

Derzeit kontrolliert TSMC 72,5 Prozent des globalen Halbleitermarktes. Branchenanalysten sind der Ansicht, dass das schnelle Wachstum und die Umsatzsteigerungen von Unternehmen wie SMIC das bestehende Gleichgewicht auf dem globalen Technologiemarkt in Zukunft beeinflussen könnten.