Rocket Lab protestiert gegen NASA-Mars-Vertrag über 700 Millionen Dollar

Der Wettbewerb in der Luft- und Raumfahrtindustrie bleibt intensiv: Laut ixbt.com hat Rocket Lab offiziell beim U.S. Government Accountability Office (GAO) Protest gegen einen großen, von der NASA an Blue Origin vergebenen Vertrag im Wert von 700 Millionen Dollar eingelegt. Die Klage, die eine Überprüfung der Entscheidung fordert, ist von Bedeutung, da sie die Zukunft von Weltraumkommunikationssystemen beeinflussen könnte. Dies berichtet Nachrichten von.

Anfang September dieses Jahres wählte die NASA Blue Origin für die Entwicklung, den Start und den Betrieb des Projekts Mars Telecommunications Network (MTN) aus. Das Projekt sieht den Bau eines neuen orbitalen Relais vor, das den Roten Planeten umkreisen und die Kommunikation mit der Erde sicherstellen soll.

Die Geschäftsführung von Rocket Lab vermutet jedoch Unregelmäßigkeiten im Auswahlverfahren. Laut einer Erklärung des Unternehmens könnte die Behörde von den durch den Kongress festgelegten Auswahlkriterien abgewichen sein. Zudem wird behauptet, dass die NASA bei der technischen Bewertung ihres Angebots Fehler gemacht und eine unangemessen strenge Haltung gegenüber dem Projekt eingenommen habe.

Die Notwendigkeit, die Kommunikationsinfrastruktur auf dem Mars zu modernisieren

Derzeit altert die Kommunikationsinfrastruktur, die die wissenschaftlichen Missionen der USA auf dem Mars unterstützt. Seit über zwei Jahrzehnten wird diese Aufgabe von der 2001 gestarteten Mars Odyssey und dem seit 2005 aktiven Mars Reconnaissance Orbiter erfüllt.

Der US-Kongress hatte im Juli 2025 700 Millionen Dollar für die Schaffung eines neuen Relais bereitgestellt, um dieses veraltete Netzwerk zu ersetzen. Im Frühjahr 2026 nahm die NASA Angebote von Privatunternehmen entgegen, wobei Blue Origin und Rocket Lab als Hauptkonkurrenten galten.

Gemäß den Bedingungen des unterzeichneten Vertrags muss Blue Origin die fertige Hardware bis spätestens 31. Dezember 2028 an die NASA übergeben. Das MTN-Netzwerk soll bis 2030 in der Marsumlaufbahn in Betrieb gehen und eine stabile Kommunikation für zukünftige Weltraumexpeditionen gewährleisten.

Frühere ähnliche Situationen und nächste Schritte

Interessanterweise befand sich Blue Origin vor einigen Jahren in einer ähnlichen Lage. Im Jahr 2021 reichte das Unternehmen von Jeff Bezos beim GAO Protest ein und zog vor Gericht, nachdem SpaceX den Wettbewerb um den Bau des ersten bemannten Landers für das Artemis-Mondprogramm gewonnen hatte. Obwohl die öffentlichen Einwände abgewiesen wurden, unterzeichnete die NASA später einen separaten Vertrag mit Blue Origin für ein Mondlandegerät.

Rocket Lab geht nun denselben Weg und versucht, seinen Standpunkt zu beweisen. Der 700-Millionen-Dollar-Vertrag für das Mars-Relais verbleibt vorerst bei Blue Origin, doch sein endgültiges Schicksal hängt von der offiziellen Entscheidung des U.S. Government Accountability Office ab.