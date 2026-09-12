In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi hat der 18. BRICS-Gipfel seine intensivste Phase erreicht. Die zentralen Veranstaltungen, die Staats- und Regierungschefs führender und kooperierender Nationen, Vertreter internationaler Organisationen sowie Medien zusammenbringen, finden im „Bharat Mandapam“ statt – einem monumentalen und hochmodernen Kongresszentrum, das sich über eine Fläche von 123 Hektar im Stadtzentrum erstreckt.

Der diesjährige Gipfel steht unter dem Motto „Aufbau widerstandsfähiger Fundamente, Innovation, Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung“ (Building Resilient Foundations, Innovation, Cooperation and Sustainable Development).

Globale Wirtschaftsagenda und die Stimme der Entwicklungsländer

Auf der Tagesordnung dieses Gipfels, der unter dem vierten indischen Vorsitz stattfindet, stehen strategische Themen wie globale wirtschaftliche Stabilität, die Ausweitung des Handels in nationalen Währungen, die Stärkung von Logistikketten sowie die Finanzierung von Infrastrukturprojekten durch die New Development Bank (NDB).

Ein zentraler Schwerpunkt der Konferenz ist die Stärkung der Rolle von Schwellenländern und neuen Partnerstaaten im internationalen Handels- und Finanzsystem sowie die Hebung der technologischen und industriellen Zusammenarbeit auf ein neues Niveau.

Interessen Usbekistans: Wirtschaftsdiplomatie und kulturelle Teilhabe

Auf der Plattform des globalen Dialogs Die Teilnahme Usbekistans gewinnt dabei eine besondere praktische Bedeutung:

Kultur- und Handwerksdiplomatie: Auf der internationalen Ausstellung „BRICS Bazaar“, die im Rahmen des Gipfels im Nationalen Kunsthandwerksmuseum in Delhi organisiert wurde, sind die usbekischen Schulen für Keramik, Textil und Malerei mit einem eigenen Stand vertreten. Dies spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung des Tourismus und der nationalen Marke unseres Landes auf globaler Ebene.

Handels- und Logistikbeziehungen: Die Steigerung des Handelsvolumens mit Indien und anderen BRICS-Teilnehmern, die Diversifizierung von Transportkorridoren sowie die Gewinnung von Hochtechnologie-Investitionen gelten als Prioritäten in der Außenwirtschaftspolitik Usbekistans.

Derzeit dauern die Diskussionen, Plenarsitzungen und Medientouren im Rahmen des Gipfels in Neu-Delhi an.

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