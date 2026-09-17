Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, hat die Marke von 100 Toren für den US-Klub Inter Miami erreicht. Dieser historische Meilenstein fiel mit dem Sieg des Teams über Cruz Azul zusammen, wodurch sich der Klub aus Florida den Campeones Cup sicherte. Die Partie im DRV PNK Stadium war das Debüt für den neuen Cheftrainer Kily Gonzalez, der seine Amtszeit mit einer prestigeträchtigen Trophäe begann. Dies berichtet Goal.com .

Wie Goal.com berichtet, war das traditionelle Campeones-Cup-Spiel, bei dem die amtierenden Meister der MLS und der Liga MX aufeinandertreffen, hart umkämpft. In der 24. Minute eröffnete Lionel Messi den Torreigen mit einem Kopfball nach einer präzisen Flanke von Luis Suarez. Für den achtfachen Ballon-d'Or-Gewinner war dies das 100. Tor für das Team aus Miami.

Historischer Sieg und Glück für den neuen Trainer

Gegen Ende der Partie erhöhte Casemiro ebenfalls per Kopfball auf 2:0. Auch diese Vorlage stammte von Lionel Messi, und das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg für Inter Miami. Dieser Erfolg war ein unerwartetes und süßes Geschenk für den neuen Cheftrainer Kily Gonzalez, der Ende August die Nachfolge von Guillermo Hoyos angetreten hatte.

Aufgrund von Verzögerungen bei der Erteilung des Arbeitsvisums konnte der Trainer erst am Dienstag, kurz vor dem Spiel, sein erstes Training leiten. Nur 24 Stunden später feierte er bereits seinen ersten Titel. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erinnerte Gonzalez an ein persönliches Versprechen, das ihm der Mannschaftskapitän vor dem Finale gegeben hatte.

„Leo hat mir gesagt, dass wir Meister werden, und er hat es wahr gemacht“, sagte der neue Trainer nach dem Sieg. Er betonte, dass dieser Erfolg dem Team einen enormen moralischen Schub verleihe und ein wichtiger Schritt für die Zukunft sei.

Rekordverdächtige Hundert

Sein Partner im Mittelfeld, Rodrigo de Paul, forderte die Fans auf, das einzigartige Talent des Spielers nicht als selbstverständlich anzusehen. Laut dem Mittelfeldspieler sollte jede Leistung von Messi geschätzt werden und die Fans sollten jeden Moment genießen. De Paul betonte besonders, wie glücklich er sei, seit Jahren an seiner Seite zu spielen.

Bemerkenswert ist, dass Lionel Messis 100-Tore-Marke für den Klub aus Florida durch ihre beispiellose Geschwindigkeit besticht. Er erreichte 100 Tore für Inter Miami in nur 115 Spielen. Dies ist deutlich schneller als seine Quoten beim FC Barcelona (188 Spiele) und in der argentinischen Nationalmannschaft (174 Spiele).

Seit seinem Wechsel in die Vereinigten Staaten im Jahr 2023 hat der Stürmer 76 Tore in MLS-Spielen, 14 im Leagues Cup, 8 im Concacaf Champions Cup und 1 bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft erzielt.