Honor Watch 6 Pro Smartwatch erscheint am 28. September

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Honor Watch 6 Pro Smartwatch erscheint am 28. September

Honor hat offiziell die Markteinführung seines nächsten Flaggschiff-Gadgets, der Honor Watch 6 Pro Smartwatch, bestätigt. Laut ixbt.com sind die Präsentation und der Verkaufsstart des neuen Geräts für den 28. September dieses Jahres geplant; zudem wird erwartet, dass das Unternehmen auf dieser Veranstaltung auch die Magic9-Serie vorstellt. Dies berichtet Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Die neue Generation der Smartwatch behält das bekannte Designkonzept ihres Vorgängers bei. Gleichzeitig bietet der Hersteller mehrere Versionen an, um die Auswahl für die Nutzer zu erweitern. Insbesondere wurde eine spezielle Sportversion entwickelt, die sich durch leuchtend gelbe Akzente, eine Minutenskala um das Display und einen dynamischeren Look auszeichnet.

Neben dem sportlichen Design wird für Kunden, die einen traditionellen Look bevorzugen, eine alternative Variante mit klassischem Zifferblatt und braunem Armband angeboten. Dies ermöglicht es, das Gadget sowohl im Alltag als auch beim Sport bequem zu tragen.

Fortschrittliche Gesundheitsüberwachungsfunktionen

Die wichtigste und bemerkenswerteste Neuerung der Honor Watch 6 Pro ist das erweiterte Set an Funktionen zur Gesundheitsüberwachung. Laut Unternehmensvertretern wird die Uhr erstmals mit einem System zur Überwachung von Schlafapnoe ausgestattet sein.

Dieses innovative System wurde entwickelt, um den Benutzer in Notfällen und bei gefährlichen Situationen rechtzeitig zu warnen. Dies gilt als wichtiger Schritt, um den allgemeinen Gesundheitszustand des Nutzers ständig im Blick zu behalten und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Die neue Smartwatch wird zudem mit einem verbesserten Blutdruckmesssystem 2.0, der Möglichkeit zur kontinuierlichen Blutzuckermessung und der aktualisierten Smart Eye Sensing-Technologie für eine präzisere Datenanalyse ausgestattet sein.

Vorbestellungen für die Honor Watch 6 Pro Smartwatch sind ab sofort über die offiziellen Vertriebskanäle möglich. Das mit diesen medizinischen Funktionen angereicherte Gadget stößt bei Technikbegeisterten auf großes Interesse.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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