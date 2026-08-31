NASA schickt drei neue Skyfall-Hubschrauber zum Mars

Die NASA und das amerikanische Unternehmen AeroVironment haben mit der Entwicklung von drei neuen Hubschraubern namens Skyfall begonnen, deren Start zum Roten Planeten geplant ist. Laut ixbt.com sind diese Geräte eine logische Weiterentwicklung der Technologien des legendären Ingenuity-Apparats und darauf ausgelegt, nach Eisvorkommen auf der Planetenoberfläche zu suchen und die wissenschaftliche Forschung auf eine neue Stufe zu heben. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Der Vertrag für das Design und die Herstellung der neuen Raumfahrzeuge wurde vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA unterzeichnet, wobei der finanzielle Wert der Vereinbarung bisher nicht bekannt gegeben wurde. Experten merken an, dass die Skyfall-Hubschrauber etwas größer als ihr Vorgänger sein werden und mit erweiterten Rotoren ausgestattet sind, um schwerere wissenschaftliche Ausrüstung in der extrem dünnen Atmosphäre des Mars zu heben.

Technische Fähigkeiten und neue wissenschaftliche Instrumente

Jedes Skyfall-Gerät wird etwa 2,5–2,7 kg wiegen; zum Vergleich: Ingenuity wog etwa 1,8 kg. Als primäres wissenschaftliches Instrument für die neuen Hubschrauber wurde ein Bodenradar mit flexibler Antenne gewählt, das die Untersuchung der Bodenstruktur in einer Tiefe von 12 bis 60 cm ermöglicht. Dies wird es Wissenschaftlern erleichtern, oberflächliche Eisschichten erfolgreich zu lokalisieren und zu erforschen.

Zudem sollen die Geräte mit hochauflösenden Kameras, Dosimetern und Temperatursensoren ausgestattet werden. Ein erweitertes Solarpanel dient dazu, die neue leistungsstarke Elektronik und die wissenschaftlichen Instrumente kontinuierlich mit Energie zu versorgen. Im Gegensatz zu Ingenuity verfügt jeder Skyfall über ein direktes Kommunikationssystem zu Raumfahrzeugen im Mars-Orbit, was ihren autonomen Betrieb sicherstellt.

Unabhängige Lieferung und zukünftige Missionen

Während der erste Mars-Hubschrauber an der Unterseite des Perseverance-Rovers befestigt ankam, werden die Skyfall-Einheiten unabhängig ohne schweren Rover entsandt. Daher muss die NASA einen separaten Prozess für die Lieferung, den Einsatz und die ersten Tests dieser Geräte entwickeln. Die drei Hubschrauber werden gemeinsam verschiedene Regionen des Mars erkunden, um Daten über komplexes Gelände und Oberflächenstrukturen schneller zu sammeln.

Diese Mission ist für Ende 2028 geplant und soll mit einer Rakete gestartet werden, die über ein nuklear-elektrisches Antriebssystem verfügt. Das Projekt soll die wissenschaftlichen Aufklärungsfähigkeiten einer Flotte kleiner autonomer Fluggeräte demonstrieren und ein weiterer wichtiger Meilenstein für die von Ingenuity getesteten Technologien werden.