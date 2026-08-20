Xiaomi bringt neue smarte Dunstabzugshaube mit automatischer Saugkraftregelung auf den Markt

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Xiaomi bringt neue smarte Dunstabzugshaube mit automatischer Saugkraftregelung auf den Markt

Xiaomi, ein etablierter Name auf dem Markt für Haushaltsgeräte und Gadgets, hat ein weiteres interessantes Gerät vorgestellt. Laut ixbt.com ist die neue Dunstabzugshaube im europäischen Stil namens Mijia Smart Range Hood 3 in China erhältlich und zieht mit ihren fortschrittlichen Funktionen und ihrem günstigen Preis Aufmerksamkeit auf sich. Das Gerät soll die Luftreinigung in Küchen effizienter und komfortabler machen. Ixbt.com berichtet .

Die wichtigsten technischen Daten des neuen Modells wurden gegenüber den Geräten der vorherigen Generation deutlich verbessert. Zum Einsatz kommen ein Gleichstrommotor der nächsten Generation, der bis zu 2200 Umdrehungen pro Minute erreicht, sowie ein hocheffizientes Lüftersystem. Dadurch beträgt die maximale Luftleistung 25 Kubikmeter pro Minute und liegt damit 9 Prozent über dem Wert des Vorgängermodells.

Smarte Steuerung und Erkennung des Luftwiderstands

Zu den wichtigsten Vorzügen der Mijia Smart Range Hood 3 gehört der Cruise-Boost-Algorithmus, der auf Elementen künstlicher Intelligenz basiert. Das System erkennt automatisch den Luftwiderstand in den gemeinsamen Lüftungskanälen von Mehrfamilienhäusern und passt die Luftleistung sowie den Druck entsprechend an.

Der maximale statische Druck des Geräts erreicht 1080 Pa. Dadurch kann die Dunstabzugshaube ihre Leistung auch in schwierigen Situationen mit hohem Widerstand in der gemeinsamen Gebäudelüftung stabil halten.

Komfortfunktionen und Integration in das Ökosystem

Um Unannehmlichkeiten beim Kochen zu vermeiden, haben die Hersteller das Gerät mit einer berührungslosen Steuerung ausgestattet. Das integrierte Gestenerkennungssystem ermöglicht es, die Dunstabzugshaube durch eine Handbewegung ein- und auszuschalten sowie die Saugleistung anzupassen. Dadurch müssen Nutzer das Bedienfeld beim Backen oder Kochen nicht mit fettigen oder nassen Händen berühren.

Das Gerät ist außerdem vollständig in das Xiaomi HyperOS Connect-Ökosystem und die Mijia-App integriert. Nutzer können die Dunstabzugshaube per Smartphone aus der Ferne steuern und Interaktionsszenarien mit anderen Smart-Home-Geräten von Xiaomi erstellen.

Automatische Reinigung und Preisgestaltung

Eine weitere technologische Besonderheit ist der automatische Trockenreinigungsmodus Smart Dry Cleaning. Dabei dreht sich der Lüfter mit hoher Geschwindigkeit und schleudert einen Teil der darin angesammelten Fettrückstände heraus. Xiaomi zufolge verlangsamt dies die Bildung von Fettschichten im Lüfter und trägt dazu bei, seine Effizienz länger zu erhalten.

Die inzwischen auf dem chinesischen Markt erhältliche Mijia Smart Range Hood 3 kostet 1499 Yuan beziehungsweise ungefähr 220 US-Dollar. Das Angebot fortschrittlicher Technologien und smarter Funktionen zu einem vergleichsweise günstigen Preis dürfte den Wettbewerb auf dem Markt für Küchengeräte weiter verschärfen.

XiaomiMijia Smart Range Hood 3Smart HomeHyperOSTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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