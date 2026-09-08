Huawei Mate 80 Smartphone-Verkäufe übersteigen 9 Millionen

Die neueste Flaggschiff-Serie von Huawei, einem führenden Unternehmen auf dem globalen Mobilfunkmarkt, hat einen einzigartigen historischen Meilenstein erreicht. ixbt.com Wie die Publikation berichtet, haben die Verkäufe der Huawei Mate 80-Serie erfolgreich die 9-Millionen-Marke überschritten und sind damit zur am schnellsten verkauften Flaggschiff-Serie in der Geschichte des Unternehmens geworden. Dies wurde von Ixbt.com Nachrichten gemeldet.

Daten zufolge erreichten die Verkäufe dieser Smartphones bis Ende August fast 8,98 Millionen Einheiten. In Anbetracht der Tatsache, dass das wöchentliche Verkaufsvolumen in den letzten Wochen stabil bei etwa 160.000 bis 180.000 Einheiten lag, hat die Serie die 9-Millionen-Marke bereits überschritten und nähert sich dem nächsten großen Ziel von 10 Millionen.

Rekordergebnisse und stabile Nachfrage

Der Erfolg der Huawei Mate 80-Reihe liegt darin begründet, dass der bei Flaggschiff-Modellen nach der Markteinführung üblicherweise zu beobachtende Nachfrageeinbruch diesmal ausblieb. Im Gegenteil, das Interesse an den Smartphones blieb über Monate hinweg konstant hoch.

Zur Erinnerung: Diese Geräteserie wurde im November 2025 auf den Markt gebracht. Während die erste Million Einheiten in nur 18 Tagen Käufer fand, wuchs diese Zahl in den folgenden Monaten rasant: Bis Mai wurden über 6 Millionen und bis Ende Juli mehr als 8 Millionen Geräte verkauft.

Technische Vorteile der neuen Serie

Die derzeit angebotene Serie umfasst mehrere Modifikationen, darunter die Versionen Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max und Mate 80 RS Master.

Diese Smartphones waren die ersten, die auf der neuen Kirin 9030-Prozessorfamilie von Huawei basieren. Fortschrittliche Hochleistungschips und exzellente Kamerafunktionen wurden von den Nutzern sehr geschätzt und sind der Hauptgrund für die anhaltende Nachfrage.

Analysen von Experten zufolge wird die Huawei Mate 80-Serie bei gleichbleibenden Verkaufstrends in den kommenden Wochen ihren zehnmillionsten Besitzer finden und einen neuen Rekord für die Marke aufstellen.