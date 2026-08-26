Erste Renderings und Spezifikationen des Samsung Galaxy S27 Flaggschiffs enthüllt

Informationen zu den kommenden Flaggschiff-Geräten von Samsung sickern nach und nach durch. Nach dem kürzlichen Design-Leak des Galaxy S27 Ultra wurden laut ixbt.com hochwertige Renderings und technische Daten für das Basismodell der Serie, das Samsung Galaxy S27, veröffentlicht. Während das Gerät die Traditionen seines Vorgängers beibehält, werden im Inneren bedeutende Änderungen erwartet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Den veröffentlichten Informationen zufolge wird das neue Galaxy S27-Modell äußerlich fast identisch mit dem Galaxy S26 sein. Während für die „Ultra“-Version ein grundlegend überarbeiteter Kamerablock erwartet wird, behält das Basismodell die traditionelle vertikale Anordnung des Kameramoduls bei. Diese Design-Kontinuität sorgt für die Vertrautheit, die Fans der Marke schätzen.

Smartphone-Abmessungen und kompakter Bildschirm

Die Abmessungen des Geräts werden voraussichtlich 149,75 x 71,88 x 7,25 mm betragen. Zum Vergleich: Das Galaxy S26-Modell des letzten Jahres maß 149,6 x 71,7 x 7,2 mm. Diese Zahlen zeigen, dass die Abmessungen der beiden Generationen nahezu identisch sind.

Auch der Bildschirm des Smartphones bleibt vor dem Hintergrund der großen Geräte auf dem modernen Markt kompakt – seine Diagonale beträgt 6,3 Zoll. Solche Abmessungen machen das Gerät angenehm in der Handhabung und bieten zusätzlichen Komfort für den täglichen Gebrauch.

Kamera und technische Neuerungen

Obwohl keine äußeren Veränderungen sofort erkennbar sind, werden ernsthafte technische Neuerungen erwartet. Zuvor gab es Berichte, dass Samsung einen Sony-Sensor als Hauptlinse testet. Sollte sich das Unternehmen für diese Option entscheiden, wäre dies das erste Mal seit fünf Jahren, dass das Basismodell auf seinen eigenen ISOCELL-Sensor verzichtet. Dies würde die Fotoqualität und -eigenschaften erheblich beeinflussen.

Es wird zudem angenommen, dass das Galaxy S27-Flaggschiff mit dem Exynos 2700-Prozessor ausgestattet sein wird. Laut Samsung soll dieser neue Chip eine schnellere Leistung als zukünftige Qualcomm-Prozessoren bieten. Das Gerät wird voraussichtlich über 12 GB RAM und einen 4900 mAh Akku verfügen.

Die offizielle Vorstellung der neuen Galaxy S27-Flaggschiff-Reihe ist für Januar oder Februar 2027 geplant. Weitere Details und technische Spezifikationen zum Gerät werden bis dahin erwartet.