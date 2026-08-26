Samsung stellt neue SSD-Modelle P9 und P7 auf der Gamescom 2026 vor

Das südkoreanische Unternehmen Samsung hat auf der Gamescom 2026 in Köln seine neuesten Entwicklungen vorgestellt: die leistungsstarken tragbaren SSDs P9 und P7. Laut IXBT.com sind diese Geräte mit der modernen USB4-Schnittstelle ausgestattet und vereinen rekordverdächtige Geschwindigkeit und Kapazität in einem kompakten Gehäuse. Dies berichtet Nachrichten Quelle

Das Flaggschiff der neuen Serie, das Modell Samsung P9, hat mit seinen einzigartigen technischen Spezifikationen die Aufmerksamkeit von Experten auf sich gezogen. Das Gerät gilt als die weltweit erste tragbare SSD mit USB4-Schnittstelle, die bis zu 8 TB Kapazität bietet und Daten mit bis zu 4000 MB/s überträgt.

Technische Möglichkeiten und Leistungsdaten

Nach Angaben des Herstellers erreicht das Modell Samsung P9 eine sequenzielle Lesegeschwindigkeit von 4000 MB/s, während die sequenzielle Schreibgeschwindigkeit bei 3800 MB/s liegt. Zum Vergleich: Das neue Gerät arbeitet fast doppelt so schnell wie sein Vorgänger, das Modell Samsung T9.

Die beeindruckende Geschwindigkeit und hohe Kapazität ermöglichen Aufgaben auf professionellem Niveau. Insbesondere lässt sich diese SSD direkt an Kameras anschließen, um hochauflösende Videos bis zu 12K direkt aufzuzeichnen. Dies macht sie zu einem praktischen Werkzeug für professionelle Videografen und Content-Ersteller.

Preise und Marktverfügbarkeit

Beide Modelle werden je nach Bedarf in vier verschiedenen Speicherkapazitäten erhältlich sein. Kunden können zwischen 1 TB, 2 TB, 4 TB und 8 TB wählen. Die Preise der Geräte variieren je nach Kapazität.

Das Flaggschiff Samsung P9 kostet 400 USD für 1 TB, 650 USD für 2 TB, 1350 USD für 4 TB und 2700 USD für die 8-TB-Version. Das etwas einfachere Samsung P7 ist zu günstigeren Preisen erhältlich: Die 1-TB-Version kostet 290 USD, die 2-TB-Variante 550 USD, das 4-TB-Modell 1150 USD und die 8-TB-Version 2290 USD. Zudem verfügt das P7-Modell über ein robustes Gehäuse, das Stürze aus einer Höhe von 2 Metern übersteht.

Der weltweite Verkaufsstart der Geräte ist für den 31. August dieses Jahres geplant.