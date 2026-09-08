Lexar stellt neue NF100 SSD für ältere Computer vor

Ein neues Gerät zur Leistungssteigerung und Verlängerung der Lebensdauer älterer Computer und Laptops wurde angekündigt. Laut Ixbt.com hat Lexar seine neue NF100 SSD-Serie vorgestellt, die es Nutzern ermöglicht, die Geschwindigkeit bei gleichzeitigem Budget-Schutz zu erhöhen. Dies berichtet Ixbt.com in einem Bericht.

Die neuen Flash-Speicher basieren auf der modernen SATA III-Schnittstelle. Die Geräte werden im traditionellen 2,5-Zoll-Gehäuse mit einer Dicke von nur 7 mm gefertigt. Diese Abmessungen ermöglichen den problemlosen Einbau in selbst dünnste und ältere Laptops.

Technische Möglichkeiten und Geschwindigkeitsdaten

Laut Hersteller können Kunden je nach Bedarf zwischen verschiedenen Kapazitäten wählen. Die Serie umfasst Modelle mit 120 GB, 250 GB, 500 GB und 1 TB.

Für alle Modelle wurde eine sequentielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 500 MB/s angekündigt. Dies verkürzt die Systemstartzeit erheblich und erleichtert die tägliche Arbeit.

Haltbarkeit und Garantiebedingungen

Die Lebensdauer und die Schreibkapazität des Geräts variieren je nach Modell. Die garantierte Schreibkapazität beträgt 42 TB, 84 TB, 168 TB bzw. 336 TB. Dies gibt Nutzern über Jahre hinweg Sicherheit bei der Datenspeicherung.

Da die SSDs keine beweglichen Teile enthalten, sind sie äußerst resistent gegen Vibrationen und Stöße. Daher sind sie eine ideale Lösung nicht nur für stationäre PCs, sondern auch für mobile Geräte und Laptops.

Derzeit liegt der Preis für die 250 GB-Version der NF100 auf dem chinesischen Markt bei etwa 355 Yuan, das 500 GB-Modell kostet etwa 625 Yuan. Die Preise für die 120 GB- und 1 TB-Modelle werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.