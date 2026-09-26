Sharp-Fernseher fallen in China massenhaft aus

In ganz China kam es zu massiven Störungen bei Sharp-Fernsehern, was bei Tausenden von Nutzern für Empörung sorgte. Verbraucher im Land berichten von plötzlich einfrierenden Geräten, dem Auftreten eines Blue Screens (BSOD) und der Unfähigkeit, das System überhaupt zu starten. Dieser technische Fehler verdeutlicht, wie abhängig moderne Haushaltsgeräte von Software-Updates sind und welche Folgen Fehler haben können. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com beobachten Kunden bei ihren Geräten die gleichen ungewöhnlichen Fehlerbilder. Einige Nutzer beklagten, dass selbst das Aus- und Einschalten des Fernsehers keine Abhilfe schafft. Andere gaben an, dass das Gerät in der letzten Sekunde des Werbeclips beim Systemstart einfriert und danach überhaupt nicht mehr reagiert. Diese Situation führt zu erheblichen Unannehmlichkeiten im täglichen Gebrauch und kostet Millionen von Verbrauchern Zeit.

Offizielle Stellungnahme von Sharp

Nachdem die Situation eingetreten war, wandten sich viele Kunden an den offiziellen Online-Shop und den Kundendienst des Unternehmens. Sharp-Vertreter erklärten, dass dieser Massenausfall nicht mit physischen Defekten einzelner Geräte zusammenhängt. Das Problem wurde durch Fehler während des internen System- Update - und Modernisierungsprozesses des Unternehmens verursacht und betrifft zahlreiche Nutzer im ganzen Land.

Unternehmensvertreter teilten mit, dass das technische Team intensiv an der Behebung des Problems arbeitet und die Fernseher bald wieder in den normalen Betriebsmodus zurückkehren werden. Kunden äußerten jedoch auch schwere Kritik an der Servicequalität der Support-Center. Insbesondere Nutzer in sozialen Netzwerken waren sehr unzufrieden darüber, dass der Support ständig besetzt ist und die Mitarbeiter einfach auflegen, anstatt sich das Problem anzuhören.

Empfehlungen und vorübergehende Lösungen für Nutzer

Der technische Dienst von Sharp riet den Verbrauchern dringend davon ab, die Geräte eigenmächtig zu zerlegen oder einen Werksreset zu erzwingen. Dennoch haben erfahrene Nutzer vorübergehende Wiederherstellungsmethoden für einige Modelle gefunden und online geteilt. Dazu gehören:

Bei Fernsehern mit Sprachsteuerung wird empfohlen, den Befehl „Einstellungen öffnen“ auszusprechen.

Bei einigen Modellen besteht die Möglichkeit, über das Menü zur Auswahl der Eingangsquelle auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen, um das System wiederherzustellen.

Experten weisen darauf hin, dass von Herstellern bereitgestellte Remote-Software-Updates nicht immer reibungslos verlaufen. Der Fall Sharp erinnert erneut daran, wie sorgfältig große Technologiemarken ihre Server und Update-Prozesse verwalten müssen. Vorerst bleibt den Nutzern nichts anderes übrig, als auf den endgültigen Patch und die offizielle Fehlerbehebung des Unternehmens zu warten.