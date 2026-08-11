Akkukapazität des iPhone 18 Pro Max enthüllt

Bilder des Akkus für Apples für das kommende Jahr geplantes Flaggschiff-Smartphone, das iPhone 18 Pro Max, wurden im Internet veröffentlicht. Die durchgesickerten Informationen deuten auf wichtige Änderungen bei der Akkulaufzeit des Geräts hin und wecken großes Interesse bei Nutzern und Technikfans. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut ixbt.com hat der bekannte Insider Yeux1122 Bilder des Akkus des kommenden Flaggschiffs veröffentlicht. Darauf sind das Unternehmenslogo, Servicekennzeichnungen und die direkt auf das Gehäuse aufgedruckten technischen Daten deutlich zu erkennen. Demnach verfügt der Akku über eine Nennkapazität von 5391 mAh.

Dieser Wert stimmt vollständig mit den ersten Informationen zur US-Version des iPhone 18 Pro Max überein, die im Juli veröffentlicht wurden. Bereits Anfang Juni war berichtet worden, dass alle iPhone 18 Pro Max-Versionen erstmals die Marke von 5000 mAh überschreiten würden.

Akkuvarianten und regionale Unterschiede

Anfang Juli tauchten im Internet echte Fotos der Akkus auf. Damals waren Akkus mit einer Kapazität von 5235 mAh für globale Versionen mit nano-SIM-Karten zu sehen, während die für die USA vorgesehenen eSIM-Modelle mit 5425-mAh-Akkus ausgestattet sein sollten.

Die für den chinesischen Markt zertifizierte Akkukapazität sollte genau 5391 mAh betragen. Die nun von Yeux1122 veröffentlichten Bilder bestätigen die Richtigkeit dieser Zahlen erneut.

Ladegeschwindigkeit und Konkurrenz

Trotz der deutlich gestiegenen Kapazität des neuen Akkus dürfte Apple die Nutzer bei der Ladegeschwindigkeit kaum mit großen Neuerungen überraschen. Obwohl die aktuelle iPhone 17-Serie offiziell kabelgebundenes Laden mit bis zu 40 W unterstützt, nehmen Smartphones unter realen Bedingungen normalerweise etwa 27–28 W auf.

Im Vergleich zu Android-Flaggschiffen, die aktiv Ladetechnologien mit 100 W und mehr einsetzen, wirkt dieser Wert eher bescheiden. Dennoch dürfte der neue Akku mit hoher Kapazität den Nutzern des iPhone 18 Pro Max über den Tag hinweg eine stabilere Akkulaufzeit bieten.