Honor Magic 9 Pro Flaggschiff erscheint mit zwei 200 MP Kameras

Ein Gerät, das das Flaggschiff-Smartphone-Segment auf dem chinesischen Technologiemarkt auf eine neue Stufe heben soll, bereitet sich auf die Markteinführung vor. Der bekannte und zuverlässige Insider Digital Chat Station hat die wichtigsten technischen Daten des kommenden High-End-Smartphones enthüllt, wie ixbt.com berichtet. Das Gerät wird über ein fortschrittliches Kamerasystem verfügen, das die Möglichkeiten der mobilen Fotografie erheblich erweitert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Fortschrittliche Optik und einzigartige Funktionen

Den verbreiteten Informationen zufolge wird das neue chinesische Flaggschiff gleich zwei 200-Megapixel-Sensoren im Hauptkameramodul vereinen. Das Hauptmodul wird mit einem 200-Megapixel-Sensor im optischen 1/1,28-Zoll-Format, einem Objektiv mit F/1,57-Blende sowie einem optischen Bildstabilisierungssystem ausgestattet sein, das Neigungen von bis zu 3 Grad ausgleichen kann. Ergänzt wird es durch eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera.

Besonders erwähnenswert ist, dass auch das periskopische Teleobjektiv eine Auflösung von 200 Megapixeln bieten wird. Das für solche Kameras große 1/1,4-Zoll-Format und die Optik mit F/2,6-Blende sorgen für eine hochwertige Zoom-Qualität. Zudem wird erwartet, dass die Frontkamera einen "quadratischen" 1:1-Sensor verwendet, ähnlich wie er für die iPhone 17 Pro-Modelle erwartet wird.

Freiheit bei der Bildgestaltung

Der Hauptvorteil der quadratischen Frontkamera liegt nicht in der Form der fertigen Fotos, sondern in der Möglichkeit, den Bildausschnitt nachträglich frei zu wählen. Unabhängig von der Ausrichtung des Smartphones erfasst die Kamera genügend Daten, um sowohl vertikale als auch horizontale Bilder zu erstellen. Dies macht den Aufnahmeprozess für Content-Ersteller und normale Nutzer noch komfortabler.

Obwohl Digital Chat Station den genauen Modellnamen in seiner Stellungnahme nicht direkt genannt hat, deuten indirekte Anzeichen darauf hin, dass es sich um das kommende Honor-Flaggschiff handelt. Laut einer Analyse von Gizmochina ist vom Honor Magic 9 Pro die Rede. Als Hauptgrund wird angeführt, dass der Insider erwähnte, das neue Gerät werde die Vorteile des Robot-Telefons erben.

Zusammenarbeit mit der Filmindustrie und neuer Prozessor

Darüber hinaus wird erwartet, dass in diesem Modell Technologien von ARRI zum Einsatz kommen. Zuvor hatten beide Parteien eine strategische Partnerschaft geschlossen, um professionelle Kinematografie-Technologien in mobile Geräte zu integrieren. Dies schafft die Grundlage dafür, dass Honor-Flaggschiffe bei Video- und Bildqualität marktführend werden.

Auch bei der Leistung werden deutliche Neuerungen erwartet. Es wird vermutet, dass das Honor Magic 9 Pro mit einem noch nicht offiziell vorgestellten Qualcomm Snapdragon-Chip ausgestattet sein wird, insbesondere mit dem Prozessor unter dem Index SM8975. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich um die nächste Generation der Snapdragon 8 Elite-Serie handelt. Die Vorstellung der neuen Smartphone-Serie ist für Oktober in China geplant.