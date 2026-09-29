Mutter findet kuriose Methode, um ihre identischen Zwillinge zu unterscheiden

·5·Welt
Mutter findet kuriose Methode, um ihre identischen Zwillinge zu unterscheiden

Eine ungewöhnliche Methode einer Mutter, die Schwierigkeiten hatte, ihre identischen Zwillinge zu unterscheiden, hat sich in den sozialen Medien weit verbreitet.

Auf einem im Internet verbreiteten Foto sind die Zwillinge zu sehen, deren Haare in Form der Zahlen „1“ und „2“ geschnitten wurden. Die Mutter hat sich diese Methode ausgedacht, um ihre Kinder nicht zu verwechseln.

Sie sagt, die Zwillinge seien sich so ähnlich, dass sie oft verwechsle, wer der Ältere und wer der Jüngere sei. Deshalb ließ sie beim Friseur die Haare eines Kindes in Form einer „1“ und die des anderen in Form einer „2“ schneiden.

Das Foto verbreitete sich in kurzer Zeit in den sozialen Netzwerken und löste bei den Nutzern unterschiedliche Reaktionen aus.

Viele bewerteten die Lösung der Mutter als humorvoll, aber gleichzeitig als ziemlich praktisch. Einige kommentierten: „Jetzt ist es unmöglich, sie zu verwechseln“.

Auf diese Weise wurde ein einfacher Haarschnitt zu einer im Internet populär gewordenen, ungewöhnlichen Methode, um Zwillinge zu unterscheiden.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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