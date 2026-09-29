Lamine Yamal enthüllt Details seines Gesprächs mit Lionel Messi nach dem WM-Finale 2026

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Lamine Yamal enthüllt Details seines Gesprächs mit Lionel Messi nach dem WM-Finale 2026

Der Star der spanischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, Lamine Yamal, hat Details eines emotionalen Gesprächs enthüllt, das er nach dem Finale der Weltmeisterschaft 2026 mit Lionel Messi führte. In einem Interview mit The Guardian erzählte das 19-jährige Wunderkind, was er dem legendären Fußballer nach dem Sieg über Argentinien sagte. Diese Begegnung brachte nicht nur den WM-Pokal nach Spanien, sondern wurde auch zum symbolischen Ausdruck des Generationswechsels im Weltfußball. Dies berichtet Goal.com .

Zur Erinnerung: Das entscheidende Spiel des Turniers, das in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wurde, war hart umkämpft. In einem dramatischen Duell sicherte ein entscheidendes Tor von Ferran Torres in der Verlängerung Spanien den Sieg. Dieser Triumph machte den jungen Yamal zum Weltmeister und bestätigte erneut, dass er der brillanteste junge Fußballer der Welt ist. Auf der anderen Seite markierte diese Niederlage ein bittersüßes Ende der glanzvollen internationalen Karriere des 39-jährigen Lionel Messi.

Die Szenen auf dem Spielfeld nach dem Spiel zogen die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich: Auf der einen Seite ein untröstlicher, weinender Messi, auf der anderen ein berauschter Yamal. In diesen intensiven, feierlichen Momenten ging der Absolvent der Barcelona-Akademie auf die Legende zu, die ihm vorausging, um ein aufrichtiges Gespräch unter vier Augen zu führen. Laut Yamal wollte er in diesem Moment den beispiellosen Stellenwert des Routiniers in der Sportgeschichte würdigen.

Aufrichtige Dankbarkeit und Worte, die von Herzen kommen

Der junge Flügelstürmer betonte, dass seine Geste keine Show für die Kameras oder eine inszenierte Situation war. Er erklärte, dass er aus tiefstem Herzen gehandelt habe und nicht, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zu ziehen. "Ich habe ihm für alles gedankt, was er dem Fußball gegeben hat," erklärte Lamine Yamal im Interview mit The Guardian. Er fügte hinzu, dass dieser Schritt nicht nur für ein schönes Foto gedacht war, sondern aus einem inneren Bedürfnis heraus entstand.

Während des Gesprächs wurde auch das berühmte Internet-Meme erwähnt, das beide Spieler zeigt. Das Archivfoto, auf dem ein junger Lionel Messi den kleinen Lamine badet, verbreitete sich weltweit und wurde zu einer echten Fußball-Folklore. Yamal gab jedoch zu, dass er anfangs dagegen war, dass dieses Foto veröffentlicht wurde, und seinen Vater bat, es zu löschen.

Der Flügelstürmer erklärte, dass er damals übermäßige Vergleiche und Druck vermeiden wollte. "Ich wollte nicht Messi sein, ich wollte einfach nur Lamine sein," sagt er. Der Fußballer betonte, dass er seinen eigenen Weg gehen und nur durch harte Arbeit die Spitze erreichen wollte. Nun, da er sein Ziel erreicht und den Weltmeistertitel gewonnen hat, gehört er zu den besten Spielern der Welt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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