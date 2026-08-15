Apple warnt iPhone- und Mac-Nutzer vor gefährlichen Cyberangriffen

Apple hat damit begonnen, iPhone-, iPad- und Mac-Besitzern weltweit spezielle Sicherheitswarnungen zu senden. Laut ixbt.com wurden die Benachrichtigungen an Nutzer in 110 Ländern verschickt, in denen Versuche festgestellt wurden, mithilfe von Spionagesoftware heimlich auf Geräte zuzugreifen. Dies wurde von Ixbt.com berichtet.

Experten zufolge werden solche Angriffswerkzeuge in der Regel bei speziellen Operationen eingesetzt, die mit staatlichen Stellen in Verbindung stehen. Sie ermöglichen den Diebstahl persönlicher Daten und die vollständige Kontrolle über die Geräte der Nutzer. Bislang hat Apple Kunden in mehr als 150 Ländern vor ähnlichen Bedrohungen gewarnt.

Sicherheitsmaßnahmen und das Benachrichtigungssystem

Unternehmensvertreter erklärten, dass die Warnmeldung direkt im gesperrten Bereich des iPhone-Bildschirms erscheint. Empfehlungen zu Sicherheitsmaßnahmen und zum Schutz persönlicher Daten werden außerdem per E-Mail versendet und angezeigt, wenn Nutzer versuchen, sich bei ihrem Konto anzumelden.

Um die Informationssicherheit zu verbessern, hat Apple die Oberfläche für Benachrichtigungen grundlegend überarbeitet. Dadurch erhalten Nutzer detaillierte Informationen über die erkannte Gefahr und können schnell die notwendigen Schritte zum Schutz vor dem Angriff einleiten.

Forschung und das Ausmaß kommerzieller Spionagesoftware

In den vergangenen Jahren ist die Verbreitung kommerziell entwickelter Spionagesoftware deutlich gestiegen. Diese Schadprogramme nutzen Schwachstellen aus, um ohne weitere Aktionen in das Gerät des Opfers einzudringen und es in ein Überwachungsinstrument zu verwandeln.

Apple hält sich jedoch strikt an seine Datenschutzrichtlinie und sieht derzeit davon ab, Einzelheiten konkreter Cyberangriffe offenzulegen. Das Unternehmen hat außerdem keine offiziellen Informationen darüber veröffentlicht, wer hinter diesen verdeckten Operationen steht.