Webversion des Max Messengers gewinnt auf Apple-Geräten an Popularität

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Webversion des Max Messengers gewinnt auf Apple-Geräten an Popularität

Die Nutzungsrate der Webversion des Max Messengers unter Apple-Nutzern ist deutlich gestiegen. Laut ixbt.com haben mehr als 10 Millionen iPhone- und iPad-Besitzer diesen Dienst zum Startbildschirm ihrer Geräte hinzugefügt. Dies berichtet Ixbt.com .

Nach Angaben der Pressestelle des Unternehmens hat mehr als die Hälfte der aktiven Max Messenger-Nutzer auf Apple-Geräten Benachrichtigungen aktiviert. Dies ermöglicht es, zeitnah über Nachrichten und Anrufe informiert zu werden.

Funktionen der Webversion

Dieses Web-Format bietet Nutzern vollen Zugriff auf die neuesten Updates des Dienstes. Dazu gehören insbesondere öffentliche Kanäle, Stories und die Möglichkeit, Kommentare unter Beiträgen zu hinterlassen.

Der Prozess zur Installation der Max-App auf dem Startbildschirm des Geräts besteht aus wenigen einfachen Schritten:

  • Öffnen Sie web.max.ru über den Safari-Browser
  • Tippen Sie auf die „Teilen“-Schaltfläche und wählen Sie den Bereich „Mehr anzeigen“
  • Wählen Sie „Zum Home-Bildschirm“ und bestätigen Sie die Aktion
Nach diesen Schritten erscheint das Symbol. Anschließend muss sich der Benutzer bei seinem Konto anmelden und die Berechtigung für Benachrichtigungen erteilen.

Bequeme Integration und Zielgruppe

Beim Tippen auf eine Benachrichtigung öffnet das iPhone die vorinstallierte Max-App. Falls die App nicht vorhanden ist, leitet das System automatisch zur Webversion des Messengers weiter.

Unternehmensdaten zufolge lag die Gesamtzahl der Nutzer der Max-Plattform im August 2026 bei über 130 Millionen. Der Dienst unterstützt derzeit erfolgreich Chats, Audio- und Videoanrufe, Sprachnachrichten, den Versand großer Dateien sowie Geldüberweisungen. Zudem werden Informationskanäle, Mini-Apps und Chat-Bots aktiv weiterentwickelt.

MaxAppleiPhoneIPadTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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